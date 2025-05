Anna Lewandowska dba o regularny kontakt z fanami za pośrednictwem Instagrama. Jej profil pełen jest treści motywujących do prowadzenia zdrowego trybu życia, zbilansowanej diety. Trenerka co jakiś czas prezentuje też propozycje treningów. Jej profil to również miejsce, dzięki któremu Lewandowska może inspirować stylizacjami. Widać to zwłaszcza w ostatnim czasie.