Doskonały torcik bezowo-czekoladowy z orzechami laskowymi i pomarańczami. Mocno chrupiący, wciągający od pierwszego kęsa, dostojny i pięknie prezentujący się na paterze – idealny na wszelkie uroczystości oraz... w okresie świątecznym. Dla fanów bezy.

Zdjęcie Czekoladowo-orzechowy tort bezowy z pomarańczami /materiały prasowe

Składniki - blaty bezowe (2 szt.): 6 dużych białek (1 białko o wadze 40 g)

szczypta soli

300 g drobnego cukru do wypieków

100 g orzechów laskowych

60 g deserowej czekolady, roztopionej i przestudzonej Składniki - krem śmietankowy: 300 ml śmietany kremówki 36%, schłodzonej

3 łyżki serka mascarpone, schłodzonego Składniki - dodatki: 2 pomarańcze

wiórki czekoladowe (lub czekolada starta na tarce)

Wykonanie blatów bezowych

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.

Orzechy laskowe podrumienić (podprażyć) na suchej patelni lub w piekarniku (temperatura 180ºC), mieszając od czasu do czasu. Obrać z brązowych skórek - najlepiej schodzą, jeśli zawiniemy orzechy w papierowy ręczniczek i potrzemy w dłoniach. Obrane orzechy wystudzić, następnie włożyć do malaksera i zmiksować do otrzymania orzechowej mąki. Nie miksować zbyt długo, by orzechy nie zamieniły się w pastę.

Płaską blachę wyłożyć papierem do pieczenia, na niej narysować 2 okręgi o średnicy 20 cm (najprościej odrysować jakiś talerzyk lub miseczkę).

W misie miksera ubić na sztywno białka ze szczyptą soli. Dalej ubijając dodawać cukier, łyżka po łyżce, co bardzo ważne - stopniowo. Powinna powstać gęsta i błyszcząca piana. Dodać zmielone orzechy i delikatnie, kilkoma ruchami szpatułki, wymieszać. Dodać roztopioną czekoladę i wymieszać jednym ruchem szpatułki.

Masę bezową wyłożyć równomiernie na narysowane koła. Uwaga: blaty bezowe bardzo spłaszczą się w piekarniku (przez dodatek orzechów i czekolady), dlatego rozmieszczamy je jak najdalej od siebie, by się nie połączyły.

Piekarnik rozgrzać do temperatury 180ºC. Włożyć blachę z bezami i natychmiast zmniejszyć temperaturę do 140ºC (bez termoobiegu). Suszyć około 90 minut, aż beza będzie chrupka i wypieczona z wierzchu. Wyłączyć piekarnik i uchylić, pozostawić do wystudzenia.

Wykonanie kremu

Wszystkie składniki ubić mikserem na gęsty krem.

Wykonanie tortu

Pomarańcze obrać ze skórki i wszystkich błonek.

Każdy z blatów bezowych posmarować kremem, następnie ułożyć jeden na drugim. Ozdobić kawałeczkami pomarańczy i oprószyć wiórkami czekoladowymi.

Przechowywać w lodówce.

Przepis pochodzi z książki "Moje wypieki z czekoladą":

Zdjęcie Okładka książki "Moje wypieki z czekoladą" / materiały prasowe