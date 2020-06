Jeden z najpopularniejszych hiszpańskich deserów. Delikatny i puszysty mus uwieńczony aromatycznymi truskawkami szybko skradnie serca domowników oraz gości.

Zdjęcie Delikatny flan karmelowy /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: ok. 45 min + chłodzenie Składniki dla: 10 porcji Składniki - karmel: 1/2 szkl. śmietany kremówki 30 proc.

4 łyżki cukru

1 łyżeczka masła

7 łyżek wody Składniki - masa: 1 kg twarogu mielonego dwukrotnie

1 puszka słodzonego mleka skondensowanego

2 łyżki żelatyny Składniki - dodatkowe: 40 dag truskawek

15 dag okrągłych biszkoptów

1/2 szkl. śmietany kremówki 36 proc.

Sposób przygotowania:

1. Karmel: na patelnię wysyp cukier (powinien zakrywać cienką warstwą jej powierzchnię). Podgrzewaj na średnim ogniu, aż zacznie się topić (nie mieszaj go!). Gdy zrobi się jasnobrązowy, ostrożnie wlej wodę. Drewnianą łopatką mieszaj, aż powstała bryłka się rozpuści. Wtedy dodaj śmietanę (mieszaj cały czas!) i gotuj 5 minut. Dołóż masło, wymieszaj, by się rozpuściło. Karmel ostudź.



2. Truskawki umyj, osusz, oczyść z szypułek. Połowę przekrój wzdłuż na połówki, resztę potnij w grubsze plasterki. Połówki truskawek ustaw pionowo wokół brzegu tortownicy (miejscem przecięcia na zewnątrz). Spód tortownicy wyłóż biszkoptami.

3. Żelatynę rozpuść w 1/3 szkl. gorącej wody. Twaróg zmiksuj z mlekiem i połową karmelu. Dwie łyżki masy wymieszaj z żelatyną, dodaj do reszty sera, dokładnie zmiksuj. Przelej do tortownicy z biszkoptami i owocami. Wstaw do lodówki na 3 godziny. Zdejmij obręcz tortownicy. Śmietanę ubij na sztywno, wymieszaj z resztą karmelu. Posmaruj wierzch flanu, udekoruj truskawkami. Schłodź.