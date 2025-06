Pilne ostrzeżenie Aidy Kosojan-Przybysz. Fani piszą o nieprzespanych nocach

Aida Kosojan-Przybysz to polska wizjonerka ormiańskiego pochodzenia, która na Instagramie zgromadziła już ponad 66,7 tysiąca fanów! Aida regularnie dzieli się tam z nimi swoimi wizjami, motywuje do działania i wiary w siebie, a w razie potrzeby - uspokaja.

- Kłamstwo jest największą trucizną, która wnika w Twoją duszę, umysł i ciało. Są kłamstwa, które stawiają nas na progu i determinują, każdy, następny dzień. W tym tygodniu otwórz się na prawdę, nawet gdy boli. Wsłuchaj się w siebie, usłysz co mówisz. Wsłuchaj się w innych. Żyj dobrze. Myśl dobrze. Mów dobrze. Życz dobrze - napisała, skłaniając fanów do refleksji.

Aida znów zwraca się do fanów. Mówi o złodziejach czasu

"Pani Aido ten post jest dziś do mnie. Po bezsennej nocy, ciężkich myślach niepozwalających zasnąć. Dziękuję za te słowa", "Dziękuję za te słowa, to prawda…, noszę moje lusterko jak kazałaś na szyi, oby tych demonów i złych emocji było jak najmniej", "Ja też już od paru dni nie mogę spać, zasypiam o 3-4 nad ranem, modlę się o moje nowe życie, być szczęśliwą i spokojną po kilkunastu latach życia w trudnym związku, uwolniona idę do przodu. Czuję spokój i ulgę", "Ileż osób potrzebowało dziś tych słów. Z podziękowaniami Pani Aido" - piszą.