Co przyniesie wtorek, 1 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku . Sprawdź swój horoskop tarotowy.

W relacjach prywatnych możesz otrzymać wieści o tym, że ktoś zaczął ze sobą chodzić albo się zaręczył. Otaczały Cię będą osoby wrażliwe i subtelne, o artystycznych inklinacjach. Warto wzmacniać ich pewność siebie, a jednocześnie inspirować się rewelacyjnym poczuciem estetyki. W finansach trzeba będzie dostosować się do zespołu, położyć uszy po sobie.

W relacjach prywatnych może dojść do zdumiewającego przyspieszenia. Trafi się ktoś, kto będzie chciał szybko zakładać rodzinę albo obecny partner uzna, że najwyższy czas coś zmienić. W grę wchodzi wspólny wyjazd, zamieszkanie za granicą lub w obcym mieście, życie w podróży. W finansach możesz odnieść sukces w branży motoryzacyjnej lub... na kolei.

W życiu osobistym ktoś może sprawić tobie miłą niespodziankę, udzielić wsparcia. W grę wchodzą kontakty z osobą dość młodą lub bardzo młodo wyglądającą, a do tego pogodną z usposobienia. Ten ktoś zawsze widzi szklankę do połowy pełną. W finansach możesz nawiązać współpracę z osobą z zagranicy, otrzymać pozytywną odpowiedź w swojej sprawie.

W relacjach prywatnych zachowaj dystans wobec czyichś dziwactw i wybuchów. Trzeba będzie przywołać na pomoc sztukę dyplomacji oraz takt, by nie wdawać się w niepotrzebne konflikty. Buduj sobie pozycję osoby, której nic nie jest w stanie wytrącić z równowagi. W finansach sukces da się wywalczyć lub kupić, ale cena też będzie bardzo wysoka.

W relacjach prywatnych możliwe będzie nowe zauroczenie, rywalizowanie o serce, pokusa, która wiele powie Ci o pragnieniach i tęsknotach. Na horyzoncie widać osobę, która wie, czego najbardziej Tobie brakuje i twierdzi, że może Ci to dać. W finansach zapowiada się bardzo intensywny czas. Możesz dostać pracę, awansować lub zdobyć duży kontrakt.

W relacjach prywatnych szukaj ludzi, którzy rozumieją Twoje problemy, akceptują sytuację i są gotowi zdjąć z ciebie część ciężaru lub chociaż cię nie oceniać. Nie musisz wciągać przy kimś brzucha, chodzić na paluszkach ani robić dobrej miny do złej gry. Ucz się też prosić o pomoc. W finansach musisz bronić własnej pozycji, a potem wysforować się do przodu.

W relacjach prywatnych możesz zakopać topór wojenny, dojść do porozumienia, docenić czyjeś zalety, nawet jeśli tamta osoba bywa szalenie irytująca. Nie ma co kłócić się dla samej zasady. Skup się na swojej misji, a nie na cudzych reakcjach. W finansach możesz spotkać się z kimś znanym, kogo nazwisko i opinia zdołałyby otworzyć przed tobą parę drzwi.

W życiu prywatnym możliwa będzie relacja platoniczna, głęboka przyjaźń bez wyrażania uczuć. Komuś bardzo na tobie zależy, ale nie chce lub nie może się zbliżyć. Na przeszkodzie mogą stanąć kwestie światopoglądowe, moralność lub stosunek do powiększenia rodziny. W finansach możesz robić dla kogoś tajne raporty, doradzać mu po cichu, słuchać wyznań.

W relacjach prywatnych skup się na sobie. Drzemie w tobie twórcza iskra, więc nie ma się co rozpraszać przypadkowymi kontaktami, nieprzemyślanymi propozycjami. Jest czas, by poznawać nowych ludzi, a także moment, by tę wiedzę przetrawić w głębi serca i umysłu. W finansach możesz odnieść sukces w pracy umysłowej, także takiej, która wymaga cierpliwości.