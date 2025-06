Filiżanka kawy to dla wielu osób punkt obowiązkowy poranka. Podpowiadamy, w jaki sposób ją przygotować, aby cieszyć się dodatkowymi benefitami z jej picia.

Kawa z imbirem i cynamonem - co daje picie takiej kawy?

Kawa zawiera w sobie mnóstwo antyoksydantów i kofeinę, przez co picie jej poprawia naszą koncentrację, zmniejsza zmęczenie i poprawia nastrój. Dodatkowo może pomóc w obniżeniu stresu i poziomu cukru we krwi. Podkręca również metabolizm, przez co jest pomocna przy odchudzaniu. Kiedy wzbogacimy ją o odpowiednie przyprawy, jej wpływ na organizm będzie jeszcze większy.