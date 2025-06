Zgodnie z tym, co uchwalono, do końca roku obowiązywać będzie maksymalna stawka za energię elektryczną. Wyniesie ona 500 zł za megawatogodzinę netto - cena prądu nie powinna przekroczyć tego poziomu, niezależnie od zużycia.

Cena gazu ziemnego dla odbiorców w gospodarstwach domowych, ale także szpitali, przedszkoli czy szkół wyniesie 204,26 zł/MWh. To jednak dobra wiadomość - od 1 lipca 2025 roku cena gazu dla gospodarstw domowych spadnie o ok. 14,8 proc. Według wstępnych obliczeń, osoby, które korzystają z gazu tylko do gotowania, zapłacą o blisko 3 zł mniej, a te, które wykorzystują gaz także do podgrzewania wody - o około 23 zł. Osoby ogrzewające gazem domy zapłacą mniej nawet o 70 zł.