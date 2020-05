Dietetyczne ciasta i ciasteczka zbożowe

Równie smaczne co tradycyjne wypieki. W mgnieniu oka znikną ze stołu!

Zdjęcie Ciasto z bananami /123RF/PICSEL

Owsiany wieniec z bananem

Składniki 2 szkl. mąki owsianej

po 1/2 szkl. cukru i miodu

2 dojrzałe banany

po 1/2 szkl. orzechów i suszonej żurawiny (lub rodzynek)

1/2 tabliczki gorzkiej czekolady

1/4 kostki masła

5 jajek

2 łyżki jogurtu naturalnego

5 łyżek rumu

1 łyżka cynamonu

2 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

masło i tarta bułka do formy

Sposób przygotowania

1. Orzechy drobno posiekaj. Czekoladę zetrzyj na tarce do dużych otworkach. Banany obierz i rozgnieć widelcem na papkę. Żurawinę wymieszaj z rumem, po 20 minutach osącz.



2. Mąkę przesyp do miski. Dodaj cukier, proszek do pieczenia, cynamon i sól. Wsyp orzechy oraz czekoladę. Masło stop w rondelku na małym ogniu, przestudź.



3. Jajka wbij do miseczki. Roztrzep je tak, by podwoiły swoją objętość. Dodaj jogurt, miód i stopione masło. Wymieszaj. Formę z kominem natłuść i wysyp tartą bułką.



4. Płynne składniki wlej do suchych. Dodaj rozgniecione banany i osączoną żurawinę, wymieszaj. Ciasto przełóż do przygotowanej formy. Piecz ok. 60 minut w 180 st.