Podobno dziewięć na dziesięć osób deklaruje miłość do czekolady, a dziesiąta osoba najzwyczajniej... kłamie. Przedstawiamy przepisy na domowe łakocie na bazie czekolady, którym naprawdę trudno się oprzeć.

Zdjęcie Trudno poprzestać na jedynym kawałku /123RF/PICSEL

Brownie z fasoli

Ciasto z czerwonej fasoli? Choć brzmi to dziwnie, wypiek smakuje świetnie. I nie zawiera ani grama mąki. Warzywna baza jest praktycznie niewyczuwalna. Fasola osączona z zalewy, musi być dokładnie przepłukana na sitku pod ciepłą, bieżącą wodą. To warunek udanego wypieku!

Składniki 1 puszka czerwonej fasoli (400 g)

3 czubate łyżki kakao (ew. karobu)

1 łyżeczka sody

2 jajka

1 banan

2 łyżeczki oleju kokosowego

4-5 łyżek słodu (może być ksylitol, stewia lub cukier trzcinowy)

1 tabliczka czekolady

1. Fasolę osączamy z zalewy, starannie przepłukujemy, pozostawiamy do przeschnięcia.



2. Wszystkie składniki, włącznie z opłukaną fasolą (ale bez czekolady!) umieszczamy w wysokim naczyniu i blendujemy do czasu uzyskania jednolitej konsystencji.



3. Powstałą masę umieszczamy w foremce wyłożonej papierem do pieczenia i zapiekamy ok. 45 minut w temperaturze 180 stopni.



4. Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej i polewamy nią przestudzone ciasto.



Cake pops

Cake pops to przepiękne i smaczne ciasteczka nabijane na patyki. Cieszą oczy i podniebienia smakoszy. Przypominają nieco znane i lubiane bajaderki.



Zdjęcie Ciasteczka jak z bajki! / 123RF/PICSEL

Składniki 450 g pokruszonych suchych ciast (np. murzynek, babka, biszkopt)

120 g serka mascarpone

4 łyżki kremu czekoladowo-orzechowego (kanapkowego)

1 łyżka oleju kokosowego (można zastąpić innym)

200 g gorzkiej czekolady

kolorowe posypki

1. Kawałki ciasta łączymy w misce z mascarpone i kremem czekoladowym. Tworzymy z całości kulę, owijamy ją folią spożywczą i umieszczamy w lodówce. Powinna się chłodzić ok. 30 minut.



2. Z masy formujemy wałek, odcinamy zeń równe kawałeczki (np. 3-4 cm), formujemy kulki. Zawijamy je w papier do pieczenia i wkładamy je do zamrażalnika na ok. 10 minut



3. Czekoladę łamiemy na kawałki, dodajemy łyżkę oleju, rozpuszczamy całość w kąpieli wodnej, mieszamy.



4. Wyjmujemy z zamrażalnika schłodzone kulki. Końcówki patyków do szaszłyków zanurzamy w roztopionej czekoladzie i wbijamy delikatnie w kulki (do połowy każdej kulki). Wykładamy ciasteczka na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i chłodzimy przez kolejne 10 minut.



5. Podgrzewamy rozpuszczoną czekoladę, zanurzamy w niej ciasteczka i dekorujemy posypkami. Pozostawiamy do wyschnięcia.



Spękane ciasteczka czekoladowe

Uwielbiają je dzieci i dorośli. Bo czy jest coś lepszego od czekoladowych ciasteczek? Tak - czekoladowe ciasteczka domowej roboty!



Zdjęcie Kruche i mocno czekoladowe / 123RF/PICSEL

Składniki 2,5 tabliczki gorzkiej czekolady (70 proc.)

Pół kostki masła

1/3 szklanki cukru (może być trzcinowy)

1 szklanka mąki pszennej

1 łyżka kakao

2 jajka

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia lub sody

1/5 szklanki cukru pudru (do obtoczenia)

1. Czekoladę łamiemy na kawałki, umieszczamy w rondelku razem z masłem, cukrem, rozpuszczamy na niewielkim ogniu cały czas mieszając. Zdejmujemy z ognia, odstawiamy do przestygnięcia.



2. Do przestudzonej masy wbijamy jajka, wsypujemy kakao, mąkę i proszek do pieczenia. Łączymy wszystkie składniki. Masę wstawiamy do lodówki na ok. 12 godzin (lub na całą noc).



3. Po tym czasie formujemy z masy niewielkie, spłaszczone kulki, posypujemy je cukrem pudrem i wykładamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pilnujemy, aby się nie stykały. Pieczemy 10 minut w temperaturze 180 stopni.



Gorąca czekolada

Doskonale smakuje i rozgrzewa, warto ją przygotować, by umilić sobie wieczór.



Zdjęcie Są smakołyki, dla których warto czasem zapomnieć o liczeniu kalorii / 123RF/PICSEL

Składniki 1 niecała tabliczka mlecznej czekolady (bez jednego paska)

1/4 tabliczki gorzkiej czekolady (min. 70 proc.)

bita śmietana

2 łyżki stołowe syropu pomarańczowego

200 ml śmietany 30 proc.

200 ml mleka

1. Mleko i śmietanę wlewamy do rondelka, zagotowujemy. Dodajemy połamane na mniejsze części czekolady i syrop, gotujemy ok. 15 min. często mieszając.



2. Gdy czekolada zgęstnieje, przelewamy ją do szklanek, dekorujemy bitą śmietaną.



Bajaderki z odzysku

Sposób na wykorzystanie resztek ciast, nawet tych lekko podsuszonych. W prosty sposób można wyczarować z nich smakowite i efektowne bajaderki.



Zdjęcie Domowe bajaderki nie ustępują tym kupowanym w cukierni / 123RF/PICSEL

Składniki 500 g resztek suchych ciast typu murzynek, zebra (bez kremu)

2 łyżki mleka

1 łyżka konfitury (np. wiśniowej)

5 herbatników

garść orzechów, rodzynki

wiórki kokosowe do obtoczenia

4 łyżki kakao

aromat do ciast, np. rumowy

1 czekolada

1. Herbatniki i kawałki ciast kruszymy w misce. Orzechy siekamy, dodajemy do całości razem z konfiturą, kakao, aromatem i rodzynkami.

2. Do zawartości miski dodajemy dwie łyżki mleka, mieszamy. Z powstałej masy formujemy niewielkie kuleczki.

3. Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej, zanurzamy w niej kuleczki, a następnie obtaczamy je w wiórkach kokosowych. Odstawiamy, a następnie chłodzimy.

Bajaderki "od nowa"

Możemy przygotować pyszne domowe bajaderki, nawet jeśli nie dysponujemy resztkami ciast.



Zdjęcie Równie smaczne jak bajaderki klasyczne / 123RF/PICSEL

Składniki 600 g klasycznych herbatników (6 małych opakowań)

1/3 szklanki cukru (może być trzcinowy)

1/2 szklanki wody

1 mały słoiczek dżemu wiśniowego z kawałkami owoców

2-3 łyżki kakao

1/2 kostki margaryny

1 duża garść rodzynków

zapach rumowy do ciast

kolorowa posypka

wiórki kokosowe

1. Rodzynki opłukujemy, umieszczamy w miseczce i zalewamy gorącą wodą. Moczymy ok. 30 minut, osączamy.

2. 100 g herbatników kruszymy na mniejsze kawałki (by było łatwiej je zblendować) i blendujemy je na proszek. Pozostałe 500 g herbatników tylko kruszymy.

3. W garnku zagotowujemy wodę z margaryną i cukrem, dodajemy trzy łyżki kakao, mieszamy powstałą masę.

4. Do masy dodajemy dżem, namoczone rodzynki, zapach do ciast, pokruszone herbatniki i herbatniki zmienione na proszek.

5. Z masy formujemy niewielki kuleczki, obtaczamy je w posypce (możemy obsypać je dodatkowo wiórkami kokosowymi i odrobiną kakao).

6. Wstawiamy kulki do lodówki na całą noc.

Czekoladowe makaroniki

Popularny włoski deser można z łatwością przygotować w domowym zaciszu.



Zdjęcie Rozpływają się w ustach / 123RF/PICSEL

Składniki 3 białka

1 słoiczek masła czekoladowego

3 łyżki kakao

3 łyżki cukru

100 g migdałów

200 g cukru pudru

1. Migdały sparzamy, obieramy ze skórki i mielimy. Możemy też ułatwić sobie pracę sięgając po dostępne w sprzedaży mielone migdały. Z paczuszki odmierzamy wówczas ok. 30 g proszku.

2. Białka jajek oddzielamy od żółtek i ubijamy z cukrem na sztywno. Żółtka będziemy mogli wykorzystać np. do pożywnej jajecznicy lub omletu.

3. Do sztywnej białkowej piany dodajemy zmielone migdały i cukier puder, mieszamy. Dodajemy trzy łyżki kakao i łyżeczkę przegotowanej wody. Bardzo starannie mieszamy, aż do połączenia składników.

4. Blachę wykładamy papierem do pieczenia. Małą łyżeczką formujemy z masy okrągłe ciasteczka (parzystą ilość) i układamy je na blasze tak, by się nie stykały. Odstawiamy je na godzinę.

5. Po godzinie łączymy ciasteczka po dwie sztuki w środku umieszczając masło czekoladowe.

6. Nagrzewamy piekarnik do 150 stopni i pieczemy ciasteczka ok. 15 minut.

Wuzetka

Zdjęcie Domowe wuzetki są przepyszne! / 123RF/PICSEL

Biszkopt



Składniki 480 g mąki pszennej

4 jajka

100 g kakao

250 g cukru

2 łyżeczki sody oczyszczonej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

350 ml mocnej, zaparzonej kawy

400 ml maślanki

130 ml oleju roślinnego

szczypta soli

100 ml wody

Krem



Składniki 3/4 szklanki cukru pudru

500 ml słodkiej śmietanki 30 proc.

500 g twarogu z wiaderka

5 łyżeczek żelatyny

Polewa



Składniki 100 g czekolady mlecznej

100 g czekolady gorzkiej 80 proc. zawartości kakao

100 g śmietanki 30 proc.

50 g masła

Dekoracja

Składniki 150 ml schłodzonej śmietanki 30 proc.

1. Przygotowujemy dwie miski, do większej wrzucamy suche składniki na ciasto, w mniejszej łączymy mokre. Mokre składniki wlewamy do suchych i miksujemy całość.



2. Blachę do ciasta wykładamy papierem do pieczenia i wylewamy połowę otrzymanej masy. Pieczemy ok. 20 min. w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Tak samo postępujemy z drugą połową ciasta. Upieczone biszkopty odstawiamy.



3. Szykujemy krem - śmietankę schładzamy. Łączymy ser z wiaderka z cukrem pudrem, aż otrzymamy puszystą masę. Żelatynę umieszczamy w szklance i zalewamy pięcioma łyżkami wody, odstawiamy do napęcznienia. Gdy to nastąpi, przelewamy zawartość szklanki do małego rondelka i podgrzewamy, aż żelatyna się rozpuści. Do zawartości rondelka dodajemy dwie łyżki sera wymieszanego z cukrem, łączymy. Następnie łączymy z pozostałym serem. Schłodzoną śmietankę ubijamy na sztywno, na sam koniec dodajemy do niej dwie łyżki cukru pudru, mieszamy, ubijamy jeszcze chwilę. Ubitą śmietankę dodajemy stopniowo do masy serowo-cukrowej i starannie mieszamy.



4. Na połowie biszkoptu (w blaszce) rozsmarowujemy powstały krem, nakrywamy całość drugą połową biszkoptu. Ciasto wkładamy do lodówki i schłodzimy ok. pięciu godzin (można całą noc).



5. Polewa: czekolady łamiemy na kawałki, umieszczamy w garnku, dodajemy śmietankę i masło. Mieszając przez cały czas podgrzewamy masę na niewielkim ogniu, do otrzymania jednolitej konsystencji. Otrzymaną polewę wylewamy na wierzch ciasta, wyrównujemy. Odstawiamy do przeschnięcia, potem chłodzimy ciasto w lodówce przez godzinę.



6. Dekoracja: Ciasto kroimy na kawałki, ubijamy śmietanę na sztywno, umieszczamy w szprycy i wyciskamy niewielką ilość na każdy z kawałków.