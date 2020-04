Nie musisz jechać do Zakopanego, by nacieszyć się tamtejszą kuchnią. Zrób góralskie naleśniki z oscypkiem i żurawiną we własnej kuchni. Rozpływający się wędzony oscypek w połączeniu ze słodko-kwaśną żurawiną smakuje doskonale. To danie, którym szybko się nasycisz.

Składniki 200 g oscypka

100 g żurawiny suszonej

250 ml mleka

3 jajka

250 g mąki

50 ml wody gazowanej

50 ml wiśniówki

5 łyżek bułki tartej

100 ml oleju

sól

Zobacz, jak krok po kroku zrobić góralskie naleśniki: