Zapiekanka mięsno-ziemniaczana z dodatkiem sera, pomidorów i sosu beszamelowego smakuje obłędnie. Z powodzeniem zastąpi dwudaniowy obiad.

Zdjęcie Dobrze smakuje zarówno na gorąco, podawana od razu, jak i na zimno, na następny dzień /123RF/PICSEL

Składniki 1 kg mięsa mielonego (np. łopatki)

1 kg ziemniaków

600 ml mleka

2 czubate łyżki mąki

2 jajka

2 pomidory

pół kostki masła

0,3-0,5 kg żółtego sera

sól, przyprawa do mięsa mielonego

olej do smażenia mięsa i natłuszczenia naczynia

1. Na patelni rozgrzewamy olej. Mięso obficie doprawiamy i smażymy.



2. Równocześnie gotujemy do miękkości obrane ziemniaki w lekko osolonej wodzie, odcedzamy, rozgniatamy, pozostawiamy do lekkiego przestygnięcia.



3. Przygotowujemy sos beszamelowy - w rondelku rozpuszczamy masło, dodajemy mąkę, mieszamy, zdejmujemy całość z ognia, dodajemy mleko, jajka, połowę sera startego na tarce i pieprz, mieszamy i ponownie podgrzewamy, tym razem na niewielkim ogniu, aż masa zgęstnieje. Mieszamy całość, by nie dopuścić do przypalenia masy.



4. W natłuszczonym lekko naczyniu żaroodpornym układamy kolejno warstwy: rozgniecione ziemniaki (połowę), połowę usmażonego mięsa, plastry pomidora, zalewamy całość sosem. Dokładamy drugą połowę ziemniaków, pozostałe mięso, plastry pomidora i sos. Na wierzch wykładamy grubą warstwę startego sera.



5. Zapiekamy całość w temp. 180 stopni przez 45 minut.