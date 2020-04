Frytki grubo krojone w nieco zdrowszej wersji niż zwykle - smażenie na głębokim tłuszczu zostało zastąpione pieczeniem w piekarniku. Do tego domowy sos czosnkowy. W sam raz na przegryzkę przed telewizorem.

Zdjęcie Domowe frytki są zdrowsze i smaczniejsze niż te kupowane "na mieście" /123RF/PICSEL

Składniki 1/2 kg ziemniaków

2 łyżki oleju roślinnego

sól, papryka słodka/ostra

tymianek

sos:

duży kubeczek jogurtu naturalnego

2-3 łyżki majonezu

1 łyżeczka musztardy

1 ząbek czosnku

odrobina soku z cytryny

pieprz

1. Ziemniaki obieramy, myjemy, kroimy frytki, grubiej niż standardowo (ok. 1 cm).



2. Pokrojone frytki umieszczamy w miseczce, dodajemy dwie łyżki oleju, sól, tymianek i paprykę, mieszamy.



3. Blachę wykładamy papierem do pieczenia, nagrzewamy piekarnik do 180 stopni i pieczemy frytki ok. 40-45 min.



4. Sos: Jogurt łączymy z majonezem, musztardą i rozgniecionym ząbkiem czosnku, doprawiamy pieprzem i sokiem z cytryny, mieszamy, chłodzimy.