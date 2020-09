Idziemy na grzyby

Jesteśmy narodem grzybiarzy, dlatego babie lato nie liczy się bez wyprawy do lasu i uczty ze świeżych grzybów. Łatwo je przyrządzić, a proste dania z ich dodatkiem pachną i smakują wyjątkowo.

Zdjęcie Pizzerinki z grzybami /123RF/PICSEL

Minipizza z kurkami

Składniki dla: 4 sztuki Składniki 4 gotowe małe placki do pizzy

2 szklanki sosu pomidorowego

ząbek czosnku

łyżeczka suszonej bazylii

200 g kurek

2 łyżki oliwy

2 kulki mozzarelli

garść pomidorków cherry

świeża bazylia

sól, pieprz

Sposób przygotowania

1. Sos pomidorowy wlej do rondelka, zagotuj, duś z czosnkiem i suszoną bazylią, aż zgęstnieje.



2. Rozgrzej piekarnik do 200 st. C. Kurki oczyść, większe pokrój. Podsmaż je na rozgrzanej oliwie.



3. Półkę piekarnika wyłóż papierem do pieczenia. Ułóż na nim placki. Posmaruj je sosem pomidorowym. Wstaw do piekarnika i podgrzewaj 10 minut. Wyjmij, obłóż plastrami mozzarelli, kurkami i pomidorkami. Piecz 10 minut, tak aby grzyby się podgrzały i mozzarella rozpuściła. Przypraw do smaku, posyp bazylią