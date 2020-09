Szukasz przepisu na proste, warzywne danie, które zachwyci cię smakiem? Oto przepis na kociołek inspirowany kuchnią indyjską. Jest nie tylko pożywny i smaczny, ale również zdrowy. W końcu miłośnicy batatów żyją o wiele dłużej.

Zdjęcie Indyjski kociołek z batatami /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 30 min Składniki 1 mały kalafior

2 bataty średniej wielkości

1 czerwona

cebula

4 pomidory

3 łyżki zielonego groszku (lub obranego bobu)

1-cm kawałek świeżego

imbiru

2 ząbki czosnku

po 1 łyżeczce mielonego kuminu, kurkumy i słodkiej papryki

1/2 łyżeczki przyprawy garam masala (lub po szczypcie mielonej kozieradki, kolendry i kardamonu)

pieprz

sól

olej kokosowy

Sposób przygotowania:

1. Kalafior umyj, podziel na różyczki. Bataty obierz, umyj, pokrój w większą kostkę. Warzywa zalej niewielką ilością osolonego wrzątku, gotuj przez 5 minut. Odcedź, zostaw na sitku. Cebulę i czosnek obierz, posiekaj. Pomidory zalej wrzątkiem, wyjmij po minucie, zdejmij z nich skórkę. Imbir obierz i zetrzyj na tarce o małych otworkach.



2. Wymieszaj wszystkie przyprawy (bez soli i pieprzu). Podpraż je na suchej patelni, by uwydatnić ich smak (cały czas mieszaj, bo papryka łatwo się przypala). Zdejmij z ognia, gdy zaczną mocno pachnieć.



3. Cebulę z czosnkiem zeszklij na 1 łyżce oleju kokosowego. Podlej 2 łyżkami wody, przykryj i chwilę podduś. Dodaj pokrojone pomidory. Dolej ok. 1/2 szkl. wody, a gdy się zagrzeje, wrzuć podgotowane bataty oraz kalafior. Wsyp podprażone przyprawy i starty imbir. Duś na małym ogniu przez 15 minut, podlewając wodą.



4. Po 10 minutach dorzuć groszek, który gotuje się najkrócej. Danie dopraw do smaku solą i pieprzem. Przed podaniem udekoruj np. gałązkami koperku lub świeżej kolendry oraz krążkami czerwonej cebuli.