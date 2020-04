Inspirujące sałatki na święta. Te zrobisz w mniej niż godzinę!

Wydawałoby się, że świąt Wielkiej Nocy nie można sobie wyobrazić bez tradycyjnej sałatki warzywnej. Ale czy na pewno? Oczywiście, że nie! Nasze przepisy na szybkie, smaczne i sycące sałatki to najlepszy dowód, że na świątecznym stole jest miejsce nie tylko dla klasycznej, wielkanocnej jarzynowej.

Sałatka z rukolą

Wielkanoc zbliża się coraz większymi krokami. To znakomita okazja do tego, aby już teraz zastanowić się, jakie potrawy znajdą się na naszym świątecznym stole. Sporządzenie listy zakupowej pozwoli nam kupić tylko te rzeczy, których naprawdę potrzebujemy, a także ograniczyć marnotrawstwo jedzenia. W obecnej sytuacji zapasy warto zresztą zrobić z pewnym wyprzedzeniem - w ten sposób unikniemy tłumów i stania w kolejkach.

Szybka sałatka ze szpinakiem, orzechami i dwoma rodzajami sera

Sałatka z dwoma rodzajami sera, pieczonymi burakami, szpinakiem, rukolą i sałatą radicchio przypadnie zapewne do gustu miłośnikom lekkiej, wiosennej kuchni, opartej w głównej mierze na świeżych, sezonowych składnikach. Można ją podawać jako dodatek do innych wielkanocnych dań, ale sprawdzi się także w roli pełnoprawnej, samodzielnej przekąski. Do jej przygotowania można z powodzeniem wykorzystać gotowy mix sałat lub paczkowany szpinak.

Ponieważ naszą sałatkę da się przyrządzić w ciągu zaledwie kilkunastu minut, można po nią również z powodzeniem sięgać na co dzień. Na przykład wtedy, gdy znajomi złożą nam niespodziewaną wizytę, a my zechcemy ich podjąć daniem, które nie tylko znakomicie smakuje, ale również bardzo dobrze i apetycznie prezentuje się na talerzu.

Składniki 1 opakowanie szpinaku baby (200 g),

ok. 50 g liści rukoli,

1/8 główki sałaty radicchio,

2 duże buraki,

ser kozi,

ser pleśniowy typu lazur,

garść orzechów włoskich,

olej, oliwa,

cytryna lub ocet winny,

sól, pieprz

1. Piekarnik rozgrzewamy do 180-200 stopni Celsjusza. Buraki płuczemy pod bieżącą wodą, osuszamy, obieramy, skrapiamy olejem i oliwą, zawijamy w folię aluminiową lub papier do pieczenia i wstawiamy do piekarnika. Pieczemy tak długo, aż zrobią się miękkie.

2. Szpinak i liście sałaty płuczemy pod bieżącą wodą, a następnie wkładamy do miski.

3. Ser kozi i ser pleśniowy rozdrabniamy dłońmi na nieduże kawałki i przekładamy do miski z sałatą i szpinakiem. Do tak powstałej mieszanki dodajemy garść orzechów włoskich (całych lub pokruszonych).

4. Upieczone buraki wyciągamy z piekarnika, odstawiamy do ostygnięcia. Po ostudzeniu, buraki kroimy w cienkie plastry i wkładamy do miski zawierającej pozostałe składniki.

5. Sałatkę na koniec skrapiamy oliwą, sokiem z cytryny lub octem winnym i doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Gotowe!