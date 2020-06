Jak upiec drób?

Wbrew pozorom, nie jest to wcale takie trudne. Wystarczy wykorzystać kilka przydatnych trików, by upieczone przez nas mięso drobiowe było aromatyczne, smaczne, w środku odpowiednio wilgotne, a z wierzchu złociste, otoczone chrupiącą skórką.

Zdjęcie Pieczony drób to tradycyjna potrawa kuchni polskiej /123RF/PICSEL

Przed pieczeniem nacieramy mięso solą oraz pozostałymi przyprawami i pozostawiamy kurczaka na dwie godziny. Zestaw przypraw polecany do drobiu to najczęściej: papryka słodka/ostra, pieprz ziołowy, curry, czosnek granulowany, tymianek i estragon.

Jak długo piec kurczaka? Czas pieczenia najlepiej dostosować do jego wagi - 1 kilogram to godzina pieczenia. Dwukilogramowego pieczemy dwie godziny, a półtorakilogramowego - półtorej.



Pieczemy w opcji góra dół. Wstawiamy mięso do piekarnika nagrzanego do 200 stopni, zamykamy drzwiczki i obserwujemy. Gdy skórka zacznie się rumienić, zmniejszamy temperaturę do 180 stopni.



Pieczemy pod przykryciem lub w rękawie (foliowym) do pieczenia. W ten sposób unikniemy konieczności polewania kurczaka sosem co jakiś czas w trakcie pieczenia. 20 minut przed końcem pieczenia usuwamy przykrycie i smarujemy skórkę masłem.



W innym, bardziej popularnym (i nieco bardziej pracochłonnym) wariancie co ok. 20 minut polewamy kurczaka sosem z dna naczynia żaroodpornego, a po upływie połowy czasu przewidzianego na pieczenie nakrywamy go spożywczą folią aluminiową. W tej opcji również możemy smarować skórkę masłem ok. 20 minut przed wyjęciem mięsa z pieca.



Mięso będzie bardziej aromatyczne, soczyste, a zarazem lepiej chronione przed przypaleniem, jeśli do naczynia, w którym będzie się piekło wlejemy pół szklanki czystego, przecedzonego rosołu/bulionu lub ewentualnie wody.