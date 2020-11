Jarska zapiekanka

Zapiekanki cieszą się powodzeniem na każdej imprezie, ale równie dobrze sprawdzają się jako dania obiadowe lub kolacje na ciepło. Nasza propozycja jest bezmięsna, aromatyczna i sycąca.

Zdjęcie Powstaje szybko i małym kosztem /123RF/PICSEL

Składniki 1 kg ziemniaków

1 op. suszonych borowików (20 g)

250 ml śmietany 18 proc.

300 g żółtego sera

1-2 cebule

sól, pieprz, ew. przyprawa do ziemniaków

olej lub inny tłuszcz do smażenia

oregano, bazylia lub zioła prowansalskie

koperek lub natka pietruszki

Borowiki umieszczamy w miseczce, zalewamy zimną wodą, pilnujemy, by były zanurzone. Ziemniaki obieramy i gotujemy w osolonym wrzątku ok. 10-15 min. Odlewamy wodę, ziemniaki możemy ewentualnie doprawić przyprawą, kroimy je w plasterki.



Cebulę obieramy, myjemy i kroimy drobno, siekamy oczyszczoną natkę/koperek. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz, wrzucamy rozdrobnioną cebulę i podsmażamy do lekkiego zeszklenia. Dodajemy osączone grzyby, dusimy całość kilka minut pod przykryciem, po czym wlewamy śmietankę, wsypujemy natkę lub koperek, doprawiamy, mieszamy wszystko, smażymy jeszcze 2-3 minuty.



Naczynie żaroodporne lekko natłuszczamy. Układamy na spodzie warstwę ziemniaków (wykorzystujemy połowę), zalewamy sosem śmietanowo-grzybowym. Następnie układamy drugą ziemniaczaną warstwę. Na wierzchu układamy starty ser. Pieczemy całość 30-35 min. w temp. 180 stopni.