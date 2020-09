Kalafior i brokuł zapieczone z serem to sprytny sposób na przemycenie na dziecięce talerze tych niekoniecznie ulubionych, a bardzo zdrowych warzyw. W tej wersji zresztą smakują rewelacyjnie.

Zdjęcie Smaczna i prosta propozycja drugiego dania /123RF/PICSEL

Składniki 1 kalafior

1 mały brokuł

200 g żółtego sera

1/2 szklanki mleka

150 ml śmietanki 30 proc.

2 łyżki bułki tartej

1 cebula

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka soku z cytryny

pęczek koperku

szczypta cukru, sól, pieprz

oregano, bazylia, majeranek

olej do natłuszczenia naczynia żaroodpornego

1. Warzywa dzielimy na różyczki i gotujemy na półtwardo (kalafior: 10 minut we wrzątku z dodatkiem soku z cytryny i szczypty cukru, po trzech minutach gotowania dokładamy różyczki brokułowe).



2. Sos serowy: mleko i śmietanę wlewamy do garnuszka, podgrzewamy na niewielkim ogniu, dodajemy ser żółty starty na tarce o dużych oczkach. Co jakiś czas mieszamy, sos doprawiamy lekko solą i pieprzem, zdejmujemy z ognia, gdy zgęstnieje.



3. Na patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy cebulkę pokrojoną w niewielką kostkę, podsmażamy do lekkiego zrumienienia, dodajemy przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku.



4. W szklance łączymy dwie łyżki mąki z dwiema łyżkami wody. Powstałą masą uzupełniamy sos, mieszamy.



5. Kalafiorowe i brokułowe różyczki układamy w natłuszczonym naczyniu żaroodpornym, dodajemy zawartość patelni (podsmażoną cebulę z czosnkiem), doprawiamy i polewamy całość sosem serowym oraz posypujemy odrobiną bułki tartej.



6. Zapiekamy danie w 180 stopniach przez 25 minut (aż ser się rozpuści, a bułka widocznie zrumieni). Posypujemy zapieczone różyczki posiekanym koperkiem.