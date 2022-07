Właściwości kwiatów czarnego bzu

Kwiaty czarnego bzu nie tylko przepięknie pachną, ale są również źródłem wielu witamin i minerałów. Ponadto kwiaty tej rośliny m.in. wykazują działanie antywirusowe, wykrztuśne, wzmacniają odporność, uśmierzają ból i łagodzą stany zapalne skóry.

Sezon na zbieranie kwiatów czarnego bzu trwa od maja do lipca i najlepiej zrywać je z samego rana. Pamiętajmy, by wybierać baldachy mocno rozwinięte, pozbawione różnego rodzaju zanieczyszczeń i mszyc. Unikajmy zrywania czarnego bzu, który rośnie przy drogach i fabrykach.

Zdaniem Katarzyny Bosackiej kwiatów czarnego bzu nigdy nie powinno się myć. Wystarczy, że baldachy rozłożymy na ściereczce, a wszystkie owady opuszczą roślinę. Ponadto starajmy się nie otrzepywać czarnego bzu, gdyż najwięcej smaku zawiera się w pyłku kwiatowym. Unikajmy także zwiędniętych kwiatów czarnego bzu, które są gorzkie.

Jak przygotować placuszki z czarnego bzu

Do przygotowania placuszków z czarnego bzu potrzebujemy:

kilka świeżo zerwanych baldachów czarnego bzu

dwa jaja

jedna szklanka mąki pszennej

szczypta soli

jedna łyżeczka cukru

pół łyżeczki proszku do pieczenia

pół szklanki mleka

pół szklanki wody gazowanej

Do naczynia wbijamy dwa, całe jajka i dodajemy szklankę mąki pszennej. Następnie wsypujemy szczyptę soli i jedną łyżeczkę cukru, pół łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki mleka i pół szklanki wody gazowanej. Całość należy dokładnie wymieszać do uzyskania płynnej konsystencji. Gotowe ciasto odstawiamy na 15 minut. Baldachy trzymamy za ogonki i maczamy je w cieście. Kwiaty odcedzamy z nadmiaru ciasta i kładziemy na patelnię z rozgrzanym olejem. Smażymy do zrumienienia. Smacznego!