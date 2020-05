Ziemniaki są lubiane przez Polaków. Warto poszukać nowych sposobów na ich serwowanie. Polecam kotleciki z ziemniaków, zachwyceni będą również mięsożercy.

Zdjęcie Kotlety z ziemniaków są delikatne i wyjątkowo smaczne /123RF/PICSEL

Ceny żywności szybko rosną, co jest konsekwencją trwającej pandemii i suszy, na którą narzekają rolnicy.



Dlatego dla ochrony planety i własnego portfela warto szukać nowych sposobów wykorzystania tak zwanych resztek z obiadu.



Reklama

Dobrą wiadomością jest, że do przygotowania kotlecików ziemniaczanych możemy użyć nie tylko świeżo ugotowanych, ale też wczorajszych (trzymanych w lodówce) ziemniaków.



Składniki do przygotowania dwóch porcji



250 g ugotowanych ziemniaków;

mała cebula;

małe jajko;

łyżka mąki ziemniaczanej;

łyżka mąki pszennej;

trzy łyżki posiekanego szczypiorku, ewentualnie ta sama ilość koperku lub natki pietruszki;

przyprawy: szczypta świeżo mielonego pieprzu, szczypta soli, łyżeczka suszonego czosnku niedźwiedziego (wymiennie z lubczykiem);

dwie łyżki bułki tartej;

olej rzepakowy.



Krok po kroku: robimy kotlety

1. Ziemniaki ugotowane w dniu, w którym zamierzamy robić kotlety trzeba dobrze osuszyć z wody, dlatego po jej odlaniu postawmy garnek z ziemniakami na chwilę na palniku, niech odparują.



2. Jeszcze ciepłe przepuszczamy przez praskę lub mielimy w maszynce. Jeśli nie mamy żadnego z tych przedmiotów utłuczmy ziemniaki, jak do puree, a potem cierpliwie i dokładnie zgniećmy je jeszcze widelcem. To ważne dla konsystencji i finalnego smaku kotletów.



3. Nawet jeśli kotlety zamierzamy smażyć następnego dnia ich rozdrobnieniem zajmijmy się w dniu, w którym je gotujemy. Zimne ziemniaki są twarde.



4. Cebulę kroimy w drobną kostkę i smażymy na dwóch łyżkach oleju. Ma się zarumienić, ale nie przypalić. Nie używajmy też więcej oleju, niż to konieczne, bo cebula nie powinna ociekać tłuszczem, kotlety będą wtedy niesmaczne i ciężkie do strawienia.



5. Do dużej szklanej miski wkładamy najpierw ziemniaki, a potem po kolei: podsmażoną cebulę, jajko, mąkę ziemniaczaną, mąkę pszenna, wybrany zielony dodatek: szczypiorek, koperek lub natkę (proponuje sprawdzić każdy wariant, żeby móc wybrać swój ulubiony) i przyprawy.



6. Wszystko bardzo dokładnie mieszamy, aż osiągniemy kleistą masę.