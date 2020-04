Gęsta, smakowita i sycąca zupa-krem, która powstaje z podstawowego zestawu warzyw, aromatycznych przypraw oraz... odrobiny serka kanapkowego. Trudno nie poprosić o dokładkę!

Składniki 5 ziemniaków

2 marchewki

2 cebule

1 pietruszka

kawałek białej części pora

1 trójkącik serka topionego

sól, pieprz

majeranek, tymianek

natka pietruszki

olej

1. Marchewki, pietruszkę i jedną z cebul obieramy, myjemy, kroimy i umieszczamy w garnku razem z kawałkiem pora. Zalewamy 1,5 l wody i gotujemy, aż warzywa będą miękkie.



2. Ziemniaki i drugą cebulę obieramy, myjemy, kroimy. Na patelni rozgrzewamy olej, dodajemy pokrojoną cebulę, podsmażamy do zrumienienia, dokładamy pokrojone ziemniaki, podduszamy wszystko razem pod przykryciem przez kilka minut.



3. Dodajemy do zupy zawartość patelni, wsypujemy sól i pozostałe przyprawy. Jeśli wygotowało się za dużo wody - uzupełniamy ją, by ziemniaki były przykryte. Gotujemy wszystko razem ok. 20-25 min., aż ziemniaki całkiem zmiękną. Blendujemy zupę na gładki krem. Wykładamy na talerze, posypujemy natką pietruszki.