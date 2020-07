Lekkie sałatki z kurczakiem

Smaczne, pożywne i sycące. Idealnie sprawdzą się na kolację!

Zdjęcie Sałatka z kurczakiem /123RF/PICSEL

Ziołowe kąski

Składniki dla: 4-5 porcji Składniki 1 kurczak (ok. 1,2 kg)

3-4 pomidory

12-15 czarnych oliwek bez pestek

1 łyżka kaparów

garść rukoli

1/2 pęczka bazylii

1 łyżka masła

2 łyżki oliwy

2 ząbki czosnku

2 gałązki oregano

sól

oliwa z czosnkiem i rozmarynem (lub inna smakowa) do skropienia dania Składniki - marynata 1/2 szkl. oleju

1 ząbek czosnku

1/2 łyżki mielonej słodkiej papryki

szczypta suszonego rozmarynu

ew. kilka łyżek białego wina

Sposób przygotowania

1. Kurczaka umyj i osusz. Potnij na porcje. Czosnek do marynaty obierz i posiekaj, połącz z resztą składników zalewy. Skrop kurczaka, natrzyj go marynatą. Przykryj, wstaw do lodówki na 2-4 godziny. 3 Pomidory umyj, pokrój na kawałki. Oliwki i kapary osącz z zalewy. Z kawałków kurczaka (oprócz nóżek) usuń kości, większe porcje potnij na mniejsze kawałki.



2. Zioła i rukolę opłucz, osusz. Kawałki kurczaka osącz z marynaty, posól. Na patelni rozgrzej masło z oliwą i obranym czosnkiem. Włóż kawałki kurczaka, obsmaż na rumiano. 4 W salaterce ułóż rukolę i 2/3 bazylii. Dołóż kurczaka, posyp pomidorami, oliwkami i kaparami. Udekoruj listkami pozostałej bazylii i kawałkami gałązek oregano. Skrop oliwą ziołową.