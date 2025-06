Oliwki to owoce drzewa oliwnego - rośliny uprawianej między innymi w krajach śródziemnomorskich. Największe obszary uprawne oliwek znajdują się w Hiszpanii, Grecji i we Włoszech.

Ze względu na swoje unikalne walory smakowe, oliwki są powszechnie wykorzystywane w kulinariach. Ów składnik stanowi doskonały dodatek do wielu potraw - pizzy, wrapów, sałatek lub dań z makaronem. Jednak przede wszystkim, z oliwek wytwarza się oliwę , czyli olej roślinny, którego używa się nie tylko do smażenia, ale również do przyrządzania różnej maści sosów i marynat czy wzbogacania wcześniej wspomnianych sałatek.

Które oliwki warto wybierać? Najlepiej nie ograniczać się do jednego rodzaju i regularnie sięgać po różne odmiany oliwek. Wystarczy 25 g oliwek dziennie, by dostarczyć organizmowi sporą dawkę cennych składników odżywczych. Co ważne, po owe owoce drzewa oliwnego nie powinny sięgać osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze oraz będące na diecie niskosodowej (oliwki mogą zawierać sporo sodu). Z owego specjału powinni zrezygnować także alergicy, choć trzeba przyznać, że uczulenie na oliwki nie należy do najczęstszych rodzajów schorzeń.