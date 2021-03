Makaron z tuńczykiem na szybki obiad

Niekiedy brakuje nam czasu, żeby wymyślać wykwintne dania. Wówczas błyskawicznym pomysłem jest makaron z różnymi dodatkami, a ten z tuńczykiem dodatkowo dostarczy nam energii pod postacią białka i tłuszczu!

Zdjęcie Makaron z tuńczykiem jest błyskawicznym pomysłem na obiad /123RF/PICSEL

Składniki 1 puszka tuńczyka w oleju,

3 łyżki koncentratu pomidorowego,

2 ząbki czosnku,

15 dag żółtego sera,

100 g makaronu spaghetti,

1 łyżeczka słodkiej papryki w proszku,

mała puszka pomidorów w kawałkach

sól, pieprz.

świeża bazylia

Tuńczyka odcedzić z oleju, wymieszać z 3 łyżkami koncentratu pomidorowego. Dusić na wolnym ogniu 5-10 minut. Dodać pomidory z puszki.



Dodać czosnek przeciśnięty przez praskę, szczyptę soli, pieprzu i łyżeczkę słodkiej papryki w proszku. Zostawić na ogniu przez ok. 5 minut.



Żółty ser utrzeć na grubej tarce. Wsypać do gorącego sosu i wymieszać. Ser powinien się rozpuścić. Odstawić z ognia. W dużym garnku zagotować ok. 4 litrów wody. Wsypać 1,5 łyżki soli i wlać łyżeczkę oliwy. Do wrzątku wrzucić makaron spaghetti.



Gotować, aż zmięknie, odcedzić na sicie. Położyć na talerzach, polać gorącym sosem, posypać żółtym serem oraz ozdobić listkami bazylii.



