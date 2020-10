Pulpety z indyka z dodatkiem płatków jaglanych i sosem pomidorowym, uzupełnione o dodatki zieleniny oraz sera żółtego zasmakują wszystkim biesiadnikom.

Zdjęcie Mięsna uczta do syta /123RF/PICSEL

Pulpety:



Składniki 400 g mielonego mięsa z indyka

1 jajko

2 łyżki płatków jaglanych

2 ząbki czosnku

1 łyżka posiekanego koperku

1 łyżka posiekanego szczypiorku

sól, pieprz (najlepiej ziołowy)

mąka (do obtoczenia pulpetów)

papryka ostra lub słodka

ziele angielskie mielone (opcjonalnie)

2 łyżki koncentratu pomidorowego

1 łyżka mielonego siemienia lnianego (do zagęszczania, można zastąpić mąką)

garść startego żółtego sera

dowolna zielenina

Wywar:



Składniki 1 marchewka

1 pietruszka

kawałek selera

1 cebula

2 ząbki czosnku

liść laurowy

2 ziarenka ziela angielskiego

1. Marchewkę, pietruszkę, seler, cebulkę, dwa ząbki czosnku obieramy, myjemy, kroimy umieszczamy w garnku z zielem angielskim i listkiem laurowym, zalewamy litrem wody. Gotujemy całość pod przykryciem ok. 40 minut, aż warzywa staną się miękkie.



2. W misce łączymy mielone mięso, jajko, szczypior, koperek, dwie łyżki płatków jaglanych, mieloną paprykę, sól, pieprz, mielone ziele angielskie oraz dwa ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę. Mieszamy wszystko rękami. Formujemy pulpety, z podanej ilości składników powinno być ich 10, obtaczamy je w mące. Delikatnie wrzucamy do gotującego się wywaru.



3. Pulpety podgotowujemy 12 minut, dodajemy do całości dwie łyżki koncentratu, pod koniec gotowania dodajemy łyżkę mielonego siemienia lnianego. Gotowe danie wykładamy na talerze i posypujemy startym serem i zieleniną.