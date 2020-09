Mus z gorzkiej czekolady

Nie jest za słodki, więc można się nim delektować bez obaw. Przy okazji zaspokoi apetyt na mały kulinarny grzech i poprawi nastrój, pomoże też uzupełnić magnez - same plusy!

Zdjęcie Smak, wygląd, konsystencja - całość idealna! /123RF/PICSEL

Składniki 200 g gorzkiej czekolady 70 proc.

2 czubate łyżki jogurtu greckiego

1 łyżka słodu (ksylitol, cukier brzozowy)

4 białka jajek

1. Do niewielkiego garnka nalewamy wodę, doprowadzamy do wrzenia. Nad garnkiem ostrożnie umieszczamy miseczkę, w której umieszczamy połamaną na kawałki czekoladę. Czekamy, aż czekolada się rozpuści, co jakiś czas ją mieszając. Zdejmujemy miseczkę z roztopioną czekoladą, do niej dodajemy jogurt, mieszamy, odstawiamy do przestygnięcia.



2. Białka jajek ubijamy na sztywno. Pod koniec ubijania dodajemy słód i kontynuujemy czynność jeszcze przez chwilę. Sztywną pianę przekładamy partiami do naczynia z rozpuszczoną, przestudzoną czekoladą. Mieszamy całość wysoko podnosząc łyżkę, by "napowietrzyć" masę.



3. Przekładamy powstały mus do wysokich szklanek, chłodzimy (ok. 15-20 min.), dekorujemy owocami.