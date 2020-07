Naleśniki i placuszki z mąki bez glutenu

Kto stroni od glutenu, może sięgnąć po mąkę gryczaną, jaglaną, ryżową... Z nich też wyjdą pyszne smażone racuszki, które smakiem nie ustępują tym tradycyjnym

Zdjęcie Naleśniki z nadzieniem /123RF/PICSEL

Mieszki z porzeczkami

Składniki dla: 10 sztuk Składniki po 1/3 szkl. mąki kukurydzianej i ryżowej

1 łyżka mąki ziemniaczanej

2 jajka

1 i 1/3 szkl. mleka

olej Składniki - farsz po 1 łyżce startego imbiru i soku z cytryny

3 szkl. czarnych porzeczek (oderwanych od gałązek)

6 łyżek cukru trzcinowego

Sposób przygotowania

Do miseczki wsyp wszystkie mąki. Dodaj jajka oraz mleko Zmiksuj na gładkie ciasto. Przykryj ściereczką i odstaw na 30 minut. W tym czasie na patelni stop cukier. Do karmelu wrzuć porzeczki. Dodaj imbir oraz sok z cytryny. Zmniejsz płomień i smaż przez 7-10 minut, często mieszając. Z ciasta usmaż na oleju 10 naleśników (śr. ok. 20 cm, czas smażenia ok. 15 minut). Na każdym połóż porcję owoców w karmelu. Unieś brzegi i zwiąż je nitką, formując mieszki.