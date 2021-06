Nie wyrzucaj skórek od banana. Możesz z nich przygotować wegański "bekon"

Mało kto wie, że skórki od bananów zawierają wiele cennych składników odżywczych -są bogate w błonnik, przeciwutleniacze i aminokwasy. Właśnie ten brak wiedzy sprawia, że lądują w koszu na śmieci. Można je jednak wykorzystać, w czym pomagają kreatywni amatorzy kulinariów.

Ostatnio hitem sieci jest danie nazywane wegańskim "bekonem", które powstaje na bazie skórek od banana. Brzmi źle? Tak samo myśleli ludzie zaproszeni do degustacji tej potrawy, co można zobaczyć na filmikach publikowanych w sieci. Po skosztowaniu zmieniali jednak zdanie i z dużym zaskoczeniem przyznawali, że to ciekawe danie. Jego atutem jest nie tylko smak, ale też łatwość przygotowania.

Najpierw trzeba dokładnie umyć skórki i usunąć nadmiar białych błonek z ich wnętrza. Potem należy przygotować odpowiednią marynatę. Tu można postawić na klasyczną zalewę na bazie sosu sojowego (2-3 łyżki), syropu klonowego lub miodu (2 łyżeczki), wędzonej papryki (łyżeczka stołowa) i sproszkowanego czosnku. Można dodać też odrobinę soli, choć sam sos sojowy zawiera wystarczającą ilość soli i pieprzu.

Składniki marynaty należy dokładnie wymieszać, zanurzyć w niej skórki banana i odstawić całość na około 15-20 minut. Po tym czasie skórki trzeba usmażyć na na patelni lub we frytownicy. Powyższy przepis zaprezentowali na swoim kanale na YouTube John Nonny i Dan Shaba. Przed przygotowaniem "bananowego bekonu" nie kryli, że nie wierzą, że to da się zjeść. Podczas degustacji byli jednak pozytywnie zaskoczeni. "Nie mogę uwierzyć, że jem skórkę od banana. Nie jest to bekon, ale o dziwo smakuje bardzo dobrze" - przekonywali, pałaszując kolejne plastry.