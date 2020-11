Na rodzinnej herbatce u babci zawsze pojawia się mnóstwo słodkości. Nieważne, jak fikuśne, niesamowite, nowoczesne ciasta zostaną przygotowane, to staromodne ciasto jabłkowe, nazywane pocieszenie "niebem w gębie", zawsze ma najwięcej adoratorów. Jest trochę jak rodzinny sekret. Babcia pomimo chęci nie jest w stanie zdradzić mi przepisu - oczywiście przygotowuje je "na oko". Popodglądałem ją nieco, dodatkowych testów smaku nie trzeba było robić, bo znam go doskonale. Wyciągnąłem wnioski i odkurzyłem nieco recepturę - tworząc Niebo 2.0.

Nie ma co ukrywać, jest to projekt wymagający trochę czasu w kuchni. Ciasto składa się aż z pięciu warstw (ganache czekoladowy też się liczy!). Cierpliwi zostaną wynagrodzeni: usztywnione kwaśne jabłka usadowione są pomiędzy dwoma blatami kruchego ciasta, na to idzie muślinowa, prawdziwie maślana masa orzechowa podlana rumem. Ciasto lśni od polewy z gorzkiej czekolady i smakuje prawdziwie bajecznie. Nie można poprzestać na jednym kawałku.



Składniki dla: 18 porcji Składniki - spód: 3 szklanki (390 g) mąki pszennej uniwersalnej

2⁄3 szklanki (100 g) cukru pudru

¼ łyżeczki soli

280 g masła, schłodzonego i pokrojonego w kostkę

3 żółtka Składniki - nadzienie jabłkowe: 1,3 kg kwaśnych jabłek, obranych, bez gniazd nasiennych i pokrojonych w kostkę o boku 1 cm

3 łyżki soku z cytryny

3 łyżki agaru, namoczonego i zagotowanego w ¼ szklanki wody

1 łyżka drobno startej skórki z cytryny Składniki - krem maślano-orzechowy: 1 szklanka (240 ml) mleka

2½ szklanki (250 g) drobno zmielonych orzechów włoskich

1 szklanka (120 g) cukru pudru

¼ łyżeczki soli

230 g masła w temperaturze pokojowej

3 łyżki ciemnego rumu Składniki - polewa: ½ szklanki (120 ml) śmietanki 30%

100 g ciemnej czekolady, posiekanej

Aby przygotować spód, wymieszaj mąkę, cukier i sól. Dodaj masło, a następnie palcami wetrzyj je w mąkę, aż osiągniesz konsystencję bułki tartej. Dodaj żółtka i mieszaj widelcem, aż powstanie wilgotna lepka masa. Zbierz ciasto w dwie równe kule, a następnie z każdej z nich uformuj płaskie koło. Zawiń je w folię i schładzaj przez co najmniej 30 minut, aż stwardnieje.



Jedną część ciasta rozwałkuj na obsypanym odrobiną mąki papierze do pieczenia na prostokąt o bokach 22 × 33 cm. Przełóż je razem z papierem do formy o wymiarach 22 × 33 cm. Schładzaj, aż stwardnieje - około 30 minut.



W tym czasie rozgrzej piekarnik do temperatury 190ºC.



Piecz na złotobrązowo przez około 15 minut. Przełóż na kratkę na papierze do pieczenia i wystudź. Drugą część ciasta rozwałkuj, schłodź i upiecz w ten sam sposób.



Kiedy warstwy ciasta pieką się i schładzają, przygotuj nadzienie jabłkowe. Jabłka i sok z cytryny wymieszaj w dużym rondlu; gotuj, aż owoce będą miękkie i zaczną się rozpadać, tworząc mus. Zdejmij z ognia. Wymieszaj z przygotowanym agarem i skórką z cytryny. Wystudź całkowicie.



Aby przygotować krem maślano-orzechowy, w średnim rondlu zagotuj mleko. Wymieszaj z mielonymi orzechami i gotuj, aż masa zgęstnieje - 3-4 minuty. Zostaw do całkowitego ostudzenia.



Masło ubijaj z cukrem przez 2-3 minuty, aż powstanie jasna, puszysta masa. Cały czas mieszając, dodawaj po 1 łyżce kremu orzechowego, aż obie masy się połączą. Wmieszaj rum.



Jedną warstwę ciasta ułóż z powrotem na blasze. Posmaruj ją nadzieniem jabłkowym, następnie na wierzchu ułóż drugą warstwę ciasta. Posmaruj ją kremem maślano-orzechowym. Schładzaj w lodówce przez co najmniej 2-3 godziny, aż stężeje.



Aby przygotować polewę, w średnim rondlu zagotuj śmietankę. Zdejmij z ognia i odrobinę przestudź. Dodaj czekoladę i mieszaj, aż powstanie gładka polewa. Posmaruj nią ciasto. Schładzaj w lodówce, aż polewa stężeje - około godziny.



Mniej więcej 30 minut przed podaniem wyjmij ciasto z lodówki, by nieco zmiękło. Przechowuj w lodówce zawinięte w folię maksymalnie przez 3 dni.

Przepis pochodzi z książki "Rozkoszne. Wegetariańska uczta z polskimi smakami":