Polskie piłkarki na Euro! Rozmowa Aleksandry Szutenberg z Natalią Padilla-Bidas

Za sukcesami na boisku kryje się ciężka praca, wyrzeczenia i pasja, która nie zna granic. Natalia Padilla-Bidas - zawodniczka reprezentacji Polski - odsłania kulisy życia profesjonalnej piłkarki. Opowiada o swojej sportowej drodze, codziennych treningach, presji związanej z grą na najwyższym poziomie i wyzwaniach, z jakimi mierzy się na co dzień. To opowieść o sile charakteru, wytrwałości i miłości do futbolu, która prowadzi przez każde boisko - niezależnie od przeciwności.