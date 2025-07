Sałatka ziemniaczana na ciepło wraz z kawałkami chorizo, to doskonały pomysł na smaczny, szybki i sycący obiad. Gdy do sałatki dodamy wykwintny sos, mamy pewność, że taki posiłek spełni kulinarne oczekiwania nawet zdeklarowanych niejadków. Z powodzeniem możemy sięgnąć po młode ziemniaki, które oferowane są w sprzedaży przez wiele sklepów, ale jeśli chcemy wykorzystać "zwykłe" kartofle, również nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobić z nich sałatkę. Do dzieła!