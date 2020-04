Nadaje się na śniadanie, drugie śniadanie lub na kolację i oczywiście należy zjadać go na ciepło, od razu po przyrządzeniu.

Zdjęcie Dwie sztuki z pewnością zaspokoją mały głód /INTERIA.PL

Składniki 1 marchewka

2 jajka

tłuszcz do smażenia

sol, pieprz

suszona natka pietruszki

cynamon, kurkuma, imbir

1. Marchewkę obieramy, myjemy i kroimy w bardzo cienkie plasterki (jeśli warzywo jest duże, kroimy je w półplasterki).



2. Jajka wbijamy do miseczki i rozkłócamy.



3. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz (u nas - olej kokosowy), wrzucamy marchewkowe plasterki, smażymy często mieszając, by nie dopuścić do przypalenia się. Gdy plastry zmiękną, za pomocą drewnianej łyżki lub szpatułki rozmieszczamy je możliwie równomiernie na powierzchni patelni i wlewamy masę jajeczną.



4. Dodajemy przyprawy: po szczypcie soli, pieprzu i natki w wersji klasycznej lub soli, pieprzu, cynamonu, imbiru i kurkumy w wersji orientalnej. Smażymy całość z obu stron na niewielkim ogniu, aż jajka się zetną.

RADA: Aby posiłek był bardziej treściwy, można uzupełnić go pokrojoną w paseczki ulubioną wędliną (smażymy ją razem z marchewką, w dalszej kolejności postępując zgodnie z przepisem).