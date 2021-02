Orzeźwiająca tarta cytrynowa

Kruche ciasto przykryte aksamitnym kremem, kwaśnym i słodkim równocześnie. Brzmi smakowicie? Koniecznie upiecz tę tartę!

Zdjęcie Po upieczeniu połóż na tarcie przygotowane wcześniej plasterki cytryn /123RF/PICSEL

Składniki Ciasto 250 g mąki krupczatki

200 g cukru pudru

150 g masła

2 żółtka Składniki Masa cytrynowa słoik kremu cytrynowego

8-10 cytryn

1 i 1/2 szklanki cukru

1/4 szklanki wody

cukier puder do posypania



Przygotowanie:

Z podanych składników zagnieć ciasto. Uformuj kulę, zawiń w folię i włóż do lodówki na godzinę.



Do garnka wlej wodę, cukier, zagotuj. Cytryny sparz wrzątkiem, osusz i pokrój na plasterki. Wrzucaj je partiami do syropu i gotuj około 2 minut. Wyjmij i osusz.



Wyjmij z lodówki ciasto i je rozwałkuj. Wyłóż na formę do tarty i wstaw do piekarnika na 10-12 minut. Piecz w temperaturze 180 st. C. Żeby ciasto nie wybrzuszyło się, możesz je przykryć papierem do pieczenia i obciążyć fasolą. Wtedy będzie idealnie płaskie.

Na podpieczonym cieście rozsmaruj krem cytrynowy, a na nim układaj plasterki cytryny. Wstaw do piekarnika na 25 minut. Po wyjęciu oprósz cukrem pudrem.



Nasza rada: tarta cytrynowa doskonale smakuje z gałką cytrynowego sorbetu.

