Owocowe ciasta w porcjach na dużą blachę

Zdjęcie Porzeczkowy placek ucierany z kruszonką /123RF/PICSEL

Porzeczkowy placek ucierany z kruszonką

Czas przyrządzenia: ok. 75 min Składniki dla: 18 porcji Składniki - ciasto: 1 kostka margaryny

1 szkl. cukru

1 cytryna

6 jajek

2 i 2/3 szkl. mąki pszennej

po 2 łyżki kakao i rumu

4 łyżki mleka

3 łyżeczki proszku do pieczenia Składniki - kruszonka: po 4 łyżki cukru oraz masła

8-9 łyżek mąki

1 łyżeczka kakao Składniki - dodatki: 80 dag czerwonych porzeczek

Sposób przygotowania:

1. Cytrynę sparz, zetrzyj z niej skórkę i wyciśnij sok. Mąkę na ciasto przesiej z proszkiem. Margarynę utrzyj z cukrem oraz sokiem i skórką z cytryny.

2. Do ucieranej masy dołóż kolejno jajka. Potem porcjami wsyp mąkę z proszkiem. Szybko utrzyj, rozdziel. Do jednej części domieszaj kakao oraz rum i mleko.

3. Porzeczki oczyść, opłucz, oderwij od gałązek i dokładnie osusz. Składniki na kruszonkę rozcieraj palcami, aż powstaną dosyć drobne grudki.



4. Blachę wyłóż pergaminem, rozsmaruj jasne, a potem ciemne ciasto. Posyp owocami oraz kruszonką. Piecz 45 minut w 185 st. Ew. oprósz cukrem pudrem.

Dobre rady cukiernika

Jeśli zabrakło ci proszku do pieczenia, zastąpisz go mocnym alkoholem. Zamiast łyżeczki proszku do pieczenia wlej do ciasta 3-4 łyżki, np. rumu, koniaku albo czystej wódki.

Kruszonka na cieście będzie wyjątkowo chrupiąca, jeśli zaraz po wyjęciu placka z piekarnika lekko skropisz ją wodą.