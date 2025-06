W ramach badania naukowcy przeanalizowali dane 46 tys. dorosłych osób, obejmujące dziewięć cykli National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) od 1999 do 2018 roku.

Okazało się, że wypicie do trzech filiżanek czarnej kawy lub kawy z niską zawartością dodanego cukru i tłuszczów nasyconych wiązało się z 14-procentowo niższym ryzykiem śmierci z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu z osobami, które nie piły kawy. Co ważne: "niska" zawartość cukru, to wg naukowców pół łyżeczki cukru na filiżankę o pojemności 237 ml. Jeśli chodzi i "zabielacz", należy trzymać się 5 łyżek mleka 2-procentowego lub 1 łyżka śmietanki do kawy na tę samą filiżankę. Trzymając się tych wytycznych i nie przekraczając ilości dodatków do kawy, możemy rzeczywiście sprawić, że ryzyko poważnych chorób, a co za tym idzie - de facto "wydłużyć" sobie życie.