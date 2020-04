Pięć prostych ciast na Wielkanoc, które zrobisz w parę chwil

W tym roku Wielkanoc przebiegnie w cieniu koronawirusa, nie oznacza to jednak, że mamy całkowicie zrezygnować z tradycji. Przedstawiamy pięć niewymagających przepisów na świąteczne ciasta.

Obecna sytuacja sprawiła, że większość z nas utknęła w domach. Staramy się jak najrzadziej chodzić do sklepów, niektórzy nie będą mogli spędzić świąt w rodzinnym gronie. Co zrobić, by mimo to nie stracić pogody ducha i Wielkanoc przeżyć w radosnej atmosferze? Najlepiej nie załamywać rąk i święta przygotować jak co roku. Przedstawiamy pięć pomysłów na ciasta, które świetnie sprawdzą się podczas świąt, a ich przygotowanie nie zajmie wiele czasu.



Babka wielkanocna

Składniki 5 jajek

200 g masła

180 g drobnego cukru

160 g mąki pszennej

90 g mąki ziemniaczanej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 cytryna

1 łyżka cukru wanilinowego

cukier puder do posypania babki

Sposób przygotowania:

Ustawiamy piekarnik na 170° C. Myjemy cytrynę i ścieramy na tarce jej skórkę. Wyciskamy sok, uważając, by nie wpadły do niego pestki. Topimy masło, dodajemy startą skórkę i sok. Odstawiamy garnek.



Wbijamy do miski jajka, dosypujemy cukier i ubijamy na puszystą masę, dodając cukier wanilinowy.



W drugiej misce mieszamy mąkę pszenną i ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia. Suche składniki powoli przesiewamy do masy jajecznej, cały czas miksując na niskich obrotach, aż do połączenia wszystkich składników. Następnie wlewamy przestudzone masło.



Smarujemy formę z kominem tłuszczem i podsypujemy mąką. Wlewamy masę i wstawiamy do rozgrzanego piekarnika. Pieczemy około 45 minut. Po upieczeniu i ostudzeniu posypujemy babkę cukrem pudrem.