Piecz z użyciem fasoli

Ciasta bezglutenowe, powstałe na bazie fasoli, nie są wymysłem współczesności. Co prawda popularne fit-blogerki zachwalają ich zalety, ale ciasta wypieki były znane już dziesiątki lat temu, gdy pomagały przetrwać trudne czasy. Dziś jada się je dla smaku i zdrowia.

Zdjęcie Trudno oprzeć się temu smakowi /123RF/PICSEL

Pomysł, aby zamienić mąkę do wypieków na fasolę wydaje ci się niecodzienny? Spróbuj przysmaków w ten sposób przygotowywanych, a będziesz bardzo często do nich wracać.

Reklama

Co ważne, one wcale nie smakują jak fasola (warzywo to w ogóle nie dominuje pośród innych składników), a wyglądają bardzo typowo. Mają bardzo deserowy charakter. Gdy nie zdradzisz, z czego powstały, mało kto się tego domyśli.

Składniki 1 puszka czerwonej fasoli (400 g)

3 czubate łyżki kakao (ew. karobu)

1 łyżeczka sody

2 jajka

1 banan

2 łyżeczki oleju kokosowego

4-5 łyżek słodu (może być ksylitol, stewia lub cukier trzcinowy)

Fasolę osączamy z zalewy, przepłukujemy na sitku pod ciepłą, bieżącą wodą. To warunek udanego wypieku!



Wszystkie składniki, włącznie z opłukaną fasolą umieszczamy w wysokim naczyniu i blendujemy do czasu uzyskania jednolitej konsystencji.



Powstałą masę umieszczamy w foremce wyłożonej papierem do pieczenia i zapiekamy ok. 45 minut w temperaturze 180 stopni.