Dlaczego truskawki?

Koktajl z truskawek może być zdrowszą alternatywą dla innych napojów, które nafaszerowane są szkodliwym cukrem. Truskawki są owocami, które nie tylko wybornie smakują, ale także świetnie wpływają na kondycję organizmu! Zapobiegają zakwaszeniu, mogą normować poziom cukru oraz ciśnienia tętniczego, a za sprawą obecnych w nim magnezu i potasu korzystnie wpływają na pracę serca.

Domowy koktajl z truskawek zapewnia również solidną dawkę witaminy C, A, E oraz tych z grupy B. To właśnie one pomagają utrzymać skórę w doskonałej kondycji: opóźniają procesy powstawania zmarszczek, a do tego regenerują tkanki. Truskawki i przygotowany z nich koktajl zawierają pektyny (one pomagają oczyścić jelita ze złogów i poprawić ich perystaltykę), a także bromelinę - substancję przyspieszającą spalanie tłuszczu przez organizm.

Nie tylko same truskawki

Koktajl z truskawek to nie tylko same owoce. Aby przygotować zdrowy napój, warto sięgnąć po mleko i przetwory mleczne. Najlepiej, aby dodać do koktajlu z truskawek maślankę, jogurt naturalny albo kefir. Zawarte w nich kultury bakterii poprawiają działanie jelit oraz wspierają znajdującą się w nich mikroflorę, która pomaga utrzymać odporność w doskonałej kondycji. Niektórzy dodają śmietanę do koktajlu z truskawek - nie jest to najgorszy wybór, zwłaszcza wtedy, gdy owoce są kwaśne. Śmietana znacząco poprawi smak koktajlu, jednak trzeba pamiętać, że w takiej formie napój będzie bardziej kaloryczny.

Jak przygotować koktajl z truskawek?

Przygotowanie koktajlu z truskawek jest banalne.

Wystarczy umyć dokładnie 250 gramów truskawek, a następnie je osuszyć i pozbawić szypułek. Przełożyć je do blendera kielichowego (jeśli takiego nie posiadamy, można owoce umieścić w wysokim naczyniu) oraz zalać 500 ml kefiru, maślanki lub jogurtu. Całość zmiksować i gotowe!

Oczywiście, można dodać do koktajlu z truskawek odrobinę cukru. Jednak lepiej zastąpić go miodem lub całym bananem. Nie dość, że ten owoc jest bardzo słodki, to jeszcze dostarczy dodatkową porcję zbawiennego dla układu krążenia potasu.

