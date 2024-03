Bardzo ważna jest dla mnie troska o zdrowie i odpowiedni wysiłek fizyczny. Niektórzy jeżdżą na rowerze przez cały rok, ja jednak kilometry “nabijam" na rowerze stacjonarnym. Gdy zaczyna się sezon, to zdecydowanie preferuję trening na świeżym powietrzu. Po okresie zimowym istotne jest dodatkowe wzmocnienie organizmu. Ja często sięgam po różnego rodzaju koktajle. Po porannej gimnastyce piję wodę z octem jabłkowym na wzmocnienie. Poniżej znajdziecie dokładną recepturę.

Warzywa wrzucić do słoika. Wsypać kurkumę i zalać octem jabłkowym. Zamknąć, wymieszać i odstawić na minimum 48 godzin.

Dawkowanie: 1 łyżka rozcieńczona w kieliszku wody 2 razy dziennie rano i wieczorem. W przypadku przeziębienia można zwiększyć liczbę łyżek do 6.

Składniki zmiksować lub wycisnąć w wyciskarce do soków i warzyw. Podawać w szklance.

Jeśli lubicie miód i cynamon to smak poniższego napoju z całą pewnością przypadnie wam do gustu. Miód, znany ze swoich właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, może wspomagać układ odpornościowy, pomagając w zwalczaniu infekcji i chorób. Cynamon z kolei może pomóc w regulacji poziomu cukru we krwi, poprawie trawienia oraz działaniu przeciwzapalnym.