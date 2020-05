Placek czeski, zwany też miodownikiem lub ciastem grysikowym, to pyszny, tradycyjny wypiek przekładany kremem i polany czekoladą. Będzie się doskonale komponować z kawą, zaspokoi też apetyt na "słodkie".

Zdjęcie Zawsze się udaje /INTERIA.PL

Ciasto



Składniki 3 szklanki mąki pszennej

4 żółtka jajek

1/2 szklanki cukru

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 łyżka margaryny do pieczenia

4 łyżki płynnego miodu

4 łyżki śmietany 18 proc.

Reklama

Masa



Składniki 10 łyżek grysiku (kaszy manny)

1/2 szklanki cukru

1 l mleka 3,2 proc.

200 g miękkiego masła

Dodatki



Składniki powidła śliwkowe

1 tabliczka czekolady deserowej

4 łyżki śmietanki 30 proc.

1. Składniki na ciasto umieszczamy w misce, łączymy dokładnie, a następnie wyrabiamy ręcznie ciasto - mocnymi, zdecydowanymi ruchami, przynajmniej ok 15 min. Ciasto powinno być gładkie, sprężyste, ma "odchodzić od ręki". razie potrzeby podsypujemy je delikatnie mąką.



2. Z wyrobionego ciasta tworzymy kulkę, zostawiamy ją w misce, przykrywamy folią spożywczą i chłodzimy w lodówce przez dwie godziny.



3. W czasie, gdy ciasto się chłodzi, zabieramy się za krem - grysik wsypujemy do garnka, dodajemy cukier i zalewamy mlekiem. Gotujemy całość na niedużym ogniu, cały czas mieszamy. Gdy mleko się zagotuje wyłączamy kuchenkę, mieszamy gorącą masę jeszcze 1-2 minuty.



4. Powstałą masę odstawiamy do całkowitego przestudzenia i zgęstnienia. Gdy to nastąpi, ucieramy miękkie masło z masą grysikową (dodajemy ją do masła stopniowo).



5. Schłodzone ciasto wyjmujemy z lodówki, dzielimy na trzy równe części, które stworzą trzy placki. Stolnicę lub blat posypujemy mąką. Rozwałkowujemy każdą z trzech części ciasta (ułatwimy sobie nieco pracę, jeśli też wałek obsypiemy mąką).



6. Nagrzewamy piekarnik do 200 stopni, standardową blachę posypujemy obficie mąką (blachy w tym wypadku nie można natłuszczać). Umieszczamy w niej pierwszy z trzech placków i pieczemy przez 10-12 minut. Wyjmujemy blachę z pieca, wyciągamy ostrożnie podpieczony placek, powtarzamy czynność z dwoma pozostałymi, po kolei.



7. Gdy placki się pieką, szykujemy polewę - czekoladę łamiemy na kawałki i rozpuszczamy w kąpieli wodnej (umieszczamy ją w garnuszku nad nieco mniejszym garnkiem z gotującą się wodą), do rozpuszczonej czekolady dodajemy śmietankę, mieszamy.



8. Gdy placki przestygną, pierwszy z nich smarujemy powidłami, następnie rozprowadzamy połowę masy grysikowej. Nakrywamy drugim plackiem, smarujemy go powidłami, nakładamy drugą połowę masy, przykrywamy całość trzecim plackiem, który polewamy rozpuszczoną czekoladą ze śmietanką. Odstawiamy na kilka godzin (w temp. pokojowej).