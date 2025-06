Tekst jest częścią cyklu "Polska na własne oczy" - wakacyjnej akcji Interii, w ramach której w każdym tygodniu wakacji zabieramy Was do innego województwa. Odkrywamy to, co mniej znane, przywołujemy zapomniane historie, opisujemy ludzi i miejsca, dzięki którym dany region jest wyjątkowy. Teraz jesteśmy w województwie lubuskim. Ruszaj z nami w drogę!

Aktywnie nad Odrą

Nowa Sól swoją nazwę wzięła od warzelni soli, która funkcjonowała tu kilka wieków temu. Drogocenna przyprawa sprowadzana była do miasteczka poprzez rzekę Odrę, wokół której zbudowane jest urokliwe miasteczko. Aby zakochać się w tym miejscu, warto rozpocząć spacer promenadą nadodrzańską. Wyremontowana alejka wzdłuż Odry daje możliwość relaksu w cudownych okolicznościach przyrody: spokojnie płynąca Odra, zachwycające widoki nadbrzeżnej fauny i flory, a nawet stocznia w porcie. W sezonie można tu wsiąść na statek Laguna i podczas rejsu poznać ciekawostki związane z regionem. My jednak wprost z kamiennej promenady, po obejrzeniu Alei Gwiazd, na której odciski swoich dłoni zostawiły takie gwiazdy jak Krzysztof Cugowski, Beata Kozidrak czy Urszula, ruszamy na cudowną kładkę na rzece - poza Solusiem - znak rozpoznawczy Nowej Soli. Po drodze można skorzystać z ogólnodostępnych leżaków na cyplu przy zakolu Odry, by napawać się widokami rzecznymi. Po drugiej stronie rzeki miniemy Przystań Kajakową, przystań Marina i w cieniu alei wiekowych kasztanowców docieramy do kolorowej bramy Parku Krasnala.

Bajkowego parku strzeże Krasnal - Gigant

W Parku Krasnala czeka na dzieci kilka placów zabaw i całe mnóstwo figur krasnali i zwierząt Ahoj! Przygodo archiwum prywatne

Park Krasnala to ogromny kompleks placów zabaw dla dzieci w każdym wieku. Znajdziemy tu tyrolkę, huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, pajęczynę wspinaczkową, plac zabaw dla maluszków i całą masę atrakcji dla dzieci. A to wszystko w wyjątkowym anturażu figur zwierząt, wesołych gnomów i bajkowych postaci, które uwielbiają dzieci. Jest i on - uhonorowany certyfikatem i wpisany do Księgi Rekordów Guinessa Krasnal Soluś, który od kilku lat ma swoją ukochaną. Wybudowany w 2009 roku przez lokalną firmę zajmującą się produkcją ogromnych figur skrzat ma niemal 5,5 metra wysokości, zatem ustawiając się przy nim do zdjęcia, sięgniemy mu... do kolan. Na terenie Parku Krasnala znajduje się też ogólnodostępne mini zoo, w którym najmłodszych zachwycą przyjazne kozy, króliki, daniele, owieczki, lamy i szopy. Dla dorosłych dedykowane są ławki i zacienione stoliki, przy których można wypocząć, podczas gdy najmłodsi będą aktywnie korzystać z placów zabaw. Co ważne - wstęp do parku jest całkowicie bezpłatny!

Park Fizyki - nauka przez zabawę

W Parku Fizyki na własnej skórze można przekonać się, na czym polegają prawa fizyki Ahoj! Przygodo Archiwum autora

Jak wspomniano wcześniej, Park Krasnala to tylko część ogromnego kompleksu, który zachęca do aktywności. Tuż obok znajduje się Wodny Świat, czyli teren pełny dmuchanych zamków do skakania oraz oczko wodne z prawdziwą plażą (wstęp na dmuchańce jest płatny). Zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej czeka nas Park Fizyki i Park Linowy. W tych miejscach należy kupić bilety, ale ceny nie są zaporowe: bilety do Parku Fizyki to koszt 8 zł (5 zł ulgowy), a za skorzystanie z Parku Linowego zapłacimy od 20 zł (najłatwiejsza trasa) do 60 zł (trasa wymagająca).

W Parku Fizyki zarówno najmłodsi jak i dorośli mogą skorzystać z urządzeń z zakresu: mechaniki, optyki, akustyki, hydrostatyki, haptyki i olfaktologii. Wszystko to na świeżym powietrzu i z dokładnymi opisami zasad i praw, które wyjaśnią nam zasady na przykład tworzenia się echa czy zniekształcania obrazu w krzywych zwierciadłach. Nauka poprzez zabawę zachwyci nawet tych, którzy nie przepadają za fizyką w szkole.

Natomiast w Parku Linowym w zależności od umiejętności oraz odwagi możemy przejść się na emocjonujący spacer wśród koron drzew. Zawieszone pomiędzy konarami ścieżki robią ogromne wrażenie i zapewniają niezapomniane przeżycia. W cenie opiekunowie parku dopasują nam odpowiedni kask i przeszkolą w zakresie bezpieczeństwa.

Skatepark tworzony przez mistrzów jazdy

Skatepark Nowa Sól Mariusz Majewski Archiwum autora

Zaledwie kawałek dalej docieramy do dwóch ostatnich elementów kompleksu parkowego w Nowej Soli: nowoczesnego skateparku i wake parku. Nie, nie trzeba być profesjonalistą, by skorzystać z dobrodziejstw pump trucku czy ramp. Wystarczy kask, rower lub hulajnoga i... jazda! Całkowicie darmowy i otwarty dla wszystkich bez względu na umiejętności i posiadany sprzęt skatepark powstawał przy współpracy z mistrzami jazdy wyczynowej, dzięki czemu spełnia wymogi niezbędne do tego, by odbywały się tam widowiskowe pokazy i mistrzostwa Polski. Ride or Die - BMX contest to coroczny konkurs dla wybitnych sportowców, który przyciąga fanów ekstremalnych jazd.

Wake Park w... parku

Wake Park Nowa Sól Ahoj! Przygodo Archiwum autora

Gdy pomysłodawcy wpadli na ten szalony pomysł, wydawało się, że to niemal niemożliwe. Ale na niewielkim stawie w samym środku parku Kacza Górka powstał Wake Park. Zlokalizowany tuż za skateparkiem wieńczy przygodowy wypad, zachęcając do spróbowania jazdy na desce po wodzie, będąc podczepionym do linki. W wodzie ustawiono specjalne rampy i budowle dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił w akrobacjach. I to wszystko w środku miasta!

To co, wpadniecie na własne oczy zobaczyć największego ze wszystkich krasnali, a przy okazji aktywnie wypocząć w Lubuskiem?

O akcji "Polska na własne oczy"

Wakacje, znowu są wakacje! Polacy tłumnie ruszają na długo wyczekiwany odpoczynek, a my chcemy im w tym towarzyszyć, służyć dobrą radą, co można zobaczyć w naszym pięknym kraju. Może wspaniałe atrakcje czekają dosłownie tuż za rogiem? Cudze chwalicie, swego nie znacie - pisał poeta. I my chcemy pokazać, że faktycznie tak jest. W tym roku będziemy w warmińskich lasach, nad Łyną, w Białowieży, Ciechocinku, na Roztoczu i w wielu innych miejscach. Ruszaj z nami!

