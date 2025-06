Na łóżku mieszkanki warszawskiego Mokotowa spał nietoperz , który nie reagował na werbalne prośby kobiety o opuszczenie jej lokalu. - Nie ruszał się, miał zamknięte oczy. Myślałam nawet, że być może dokonał żywota. Chciałam go przenieść na parapet, żeby odleciał, ale nie byłam pewna, czy sobie poradzi, a że mieszkam na trzecim piętrze, obawiałam się, że spadnie do ogródka sąsiadów - wspomina Małgorzata.

Kobieta zaczęła szukać w internecie informacji, co należy zrobić, jeśli do pokoju wleci nietoperz . Ostatecznie zadzwoniła po eko patrol warszawskiej straży miejskiej i oczekiwała na przyjazd mundurowych. Zanim jednak funkcjonariusze zjawili się na miejscu, nietoperz wybudził się, załatwił potrzebę fizjologiczną i odleciał. Całe zamieszanie z nietoperzem w mieszkaniu Pani Małgorzaty trwało ponad dwie godziny.

Co zrobić, jeśli nietoperz wleci do mieszkania?

Wobec tego, w pierwszej kolejności należy szeroko otworzyć okna i odsłonić firanki oraz zasłony . Drugi krok to przyciemnienie światła lub całkowite zgaszenie . Ponadto zamykamy drzwi do pokoju, w którym znajduje się nietoperz, a w pomieszczeniu nie powinno być również domowych zwierząt np. kota czy psa.

Jeśli mamy możliwość, wychodzimy z pomieszczenia, zamykając za sobą drzwi . W przypadku, gdy z jakichś przyczyn nie możemy wyjść z pokoju, stoimy przy ścianie , tak by nie stanowić dla nietoperza przeszkody na drodze do okna.

Zdarzają się również sytuacje, kiedy nietoperz nie chce opuścić mieszkania , tak jak miało to miejsce w przypadku Pani Małgorzaty. Wówczas jednym z rozwiązań jest wezwanie eko patrolu , szczególnie jeśli mamy podejrzenia, że nietoperz jest ranny. Drugi sposób to delikatne przeniesienie nietoperza do kartonowego pudełka z otworami zapewniającymi cyrkulację powietrza . Nakładamy na dłonie rękawiczki i przy użyciu np. tektury przenosimy zwierzę do pojemnika.

Jeśli nietoperz znajduje się w pudełku w ciągu dnia, z jego wypuszczeniem należy zaczekać do zapadnięcia zmroku, odstawiając pudełko z nietoperzem w ciche i spokojne miejsce w domu. Przystępując do wypuszczenia nietoperza z pudełka, pamiętajmy, by kartonu nie kłaść bezpośrednio na ziemi. Dlaczego to tak istotne? Otóż nietoperze nie potrafią wzbijać się do lotu w górę z powierzchni ziemi, ponieważ w początkowej fazie muszą wykonać lot opadający. Ponadto nietoperz pozostawiony na podłożu, z którego ma duży problem z poderwaniem się do lotu, staje się łatwym celem dla drapieżników.