Kiedy zbierać zielone orzechy włoskie?

Sezon na zbieranie orzechów włoskich w Polsce zaczyna się na przełomie września i października, kiedy stają się dojrzałe, o czym świadczy m.in. pęknięta, zielona otoczka, która odrywa się od skorupki orzecha i spada na ziemię.

Zanim orzechy włoskie odpowiednio dojrzeją jesienią, warto po nie sięgać już mniej więcej od połowy czerwca do pierwszych dni lipca, kiedy charakteryzują się zieloną otoczką, ponieważ niedojrzałe orzechy włoskie możemy wykorzystać do przygotowania różnych prozdrowotnych mikstur.

Z kolei najbardziej zapaleni entuzjaści przetworów na bazie zielonych orzechów włoskich wychodzą założenia, że najlepsze egzemplarze zbierzemy między 24 czerwca a 3 lipca. Rzecz jasna, jeśli mamy do czynienia ze stosunkowo zimnym majem, a tegoroczny do najcieplejszych nie należał, to termin na zbieranie orzecha zielonego może się wydłużyć o kilka lub kilkanaście dni.

Zielone orzechy włoskie, które zamierzamy poddać przetwarzaniu, powinny charakteryzować się miękką otoczką. Idealnym, zielonym orzechem włoskim będzie ten, który puści sok po przekłuciu jego obwódki np. przy użyciu wykałaczki. Zanim jednak przystąpimy do przekłucia orzecha, koniecznie nałóżmy na dłonie rękawiczki, ponieważ sok z zielonego orzecha może na długie tygodnie nanieść przebarwienia na skórę.

Zielone orzechy włoskie - właściwości

Prozdrowotne działanie niedojrzałych orzechów włoskich jest szczególnie doceniane w medycynie ludowej. Młode orzechy włoskie to dobre źródło witamin C, E oraz witamin z grupy B. Znajdują się w nich również cenne składniki mineralne, takie jak magnez, żelazo, selen, fosfor, cynk, potas i wapń.

Zielone orzechy włoskie zawierają także dobrze przyswajalne kwasy tłuszczowe, kwercetynę i olejki eteryczne.

Znajdujące się w zielonych orzechach włoskich garbniki i jod usprawniają pracę mózgu, poprawiają pamięć, prozdrowotnie wpływają na układ nerwowy i poprawiają kondycję tarczycy. To jednak nie koniec zalet młodych orzechów włoskich, bowiem wykazują one działanie przeciwpasożytnicze, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Ponadto związki zawarte w zielonych orzechach pomagają podczas problemów z przewodem pokarmowym i niestrawnością, regulują poziom cholesterolu, zmniejszając ryzyko miażdżycy oraz wzmacniają odporność organizmu.

Zielone orzechy włoskie należy zbierać na przełomie czerwca i lipca 123RF/PICSEL

Jak wykorzystać zielone orzechy włoskie?

Pora odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie - w jaki sposób wykorzystać młode orzechy włoskie, chcąc czerpać z nich jak najwięcej korzyści dla zdrowia. Sposobów na przetworzenie zielonych orzechów jest wiele, ale do najpopularniejszych należą: syropy z zielonych orzechów włoskich i konfitury.

Co ciekawe, konfitura z zielonych orzechów w 2016 r. została wpisana na listę produktów tradycyjnych w kategorii warzywa i owoce w woj. świętokrzyskim. "Konfitura z zielonych orzechów ze względu na dość długi oraz kosztowny proces jej przygotowania, na przełomie XIX i XX wieku była popularna głównie na dworach. Dopiero z czasem umiejętność jej wytwarzania została przejęta przez mniej zamożnych mieszkańców powiatu opatowskiego" - informuje na swojej stronie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dalej czytamy, że do przygotowania konfitury wykorzystywane są następujące surowce: orzechy włoskie w zielonej skorupce zbierane w trzeciej dekadzie czerwca, cukier, woda, goździki oraz cynamon. Pierwszym etapem przygotowania konfitury jest długie moczenie zielonych orzechów włoskich w wodzie, następnie ich gotowanie oraz zalewanie coraz bardziej nasyconym syropem aż do pełnego wysycenia cukrem. Końcowym etapem przygotowania konfitury jest przełożenie jej do odpowiednio wcześniej przygotowanych naczyń np. słoików i pasteryzacja - wyjaśnia resort rolnictwa.

Konfitura z zielonych orzechów włoskich - składniki

Do przygotowania konfitury z zielonych orzechów potrzebujesz:

50 sztuk zielonych orzechów włoskich,

5 szklanek wody,

800 g cukru trzcinowego,

200 g miodu,

50 g sody oczyszczonej,

3 goździki,

pół łyżeczki wanilii.

Konfitura z zielonych orzechów włoskich - przepis

Zielone orzechy włoskie nakłuwamy w kilku miejscach wykałaczką, zalewamy zimną wodą i odstawiamy je na 8 dni w chłodne miejsce. Wodę wymieniamy dwa razy na dobę przez cały okres namaczania orzechów, następnie wodę zlewamy, a orzechy posypujemy sodą oczyszczoną i odstawiamy w chłodne miejsce na 24 godziny. Kolejny etap to dokładne umycie orzechów pod bieżącą wodą.

Do rondelka wlewamy trzy szklanki wody i dodajemy miód, który należy rozpuścić w wodzie. Taką miksturą zalewamy orzechy, które stawiamy na palniku. Garnek z orzechami powinniśmy zagotować i od tego momentu na niewielkiej mocy palnika gotować przez 20 minut. W tym czasie robimy syrop na bazie wody i cukru.

Miodową zalewę z garnka z orzechami zlewamy, a do orzechów dodajemy syrop z cukru i wody, goździki i wanilię. Całość zagotowujemy do momentu, aż płyny znacząco się zredukuje i zgęstnieje do konsystencji syropu. Wyłączamy palnik pod garnkiem i zostawiamy do ostygnięcia. Zawartość garnka przelewamy do czystych słoików, które zakręcamy i odstawiamy w chłodne miejsce. Konfitura jest gotowa do spożycia po trzech tygodniach leżakowania.

Syrop z zielonych orzechów włoskich - składniki

Do przygotowania syropu z zielonych orzechów potrzebujesz:

1 kg zielonych orzechów włoskich,

1 litr miodu.

Syrop z zielonych orzechów włoskich - przepis

Zielone orzechy dokładnie myjemy, następnie je osuszamy. Orzechy kroimy na małe kawałki i przekładamy je do słoików. Orzechy zalewamy miodem, zakręcamy słoiki i odstawiamy je na 40 dni w nasłonecznione miejsce. Co kilka dni należy wstrząsnąć słoikami.

Po 40 dniach syrop przelewamy do ciemnych, szklanych butelek i przechowujemy w chłodnym, zacienionym miejscu.

