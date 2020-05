Placuszki twarogowe z bananem

Puszyste, słodkie, delikatne w smaku, a jednocześnie pożywne. Doskonałe na pierwsze lub drugie śniadanie. Dodatek banana nadaje całości bardziej deserowego charakteru.

Składniki 300 g twarogu

2 całe jajka

3 szklanki mąki pszennej

1 i 1/2 szklanki mleka 3,2 proc.

1 banan

1/3 szklanki cukru

cukier puder (do posypania)

olej do smażenia

1. Do miski wbijamy dwa jajka, dolewamy mleko, miksujemy całość. Dodajemy cukier, twaróg i ponownie miksujemy. Na koniec wsypujemy mąkę i miksujemy całość do uzyskania jednolitej, gęstej masy.



2. Na patelni rozgrzewamy olej. Gdy będzie gorący, na patelnię przekładamy masę - jeden placuszek to jedna czubata łyżka masy. Na każdym placuszku umieszczamy plasterek banana. Smażymy z obu stron na rumiano. Gotowe posypujemy cukrem pudrem.



RADA: Bananami można też dodatkowo udekorować już usmażone placuszki.