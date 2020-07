Pożywna zupa szpinakowa

Dzieci za nią przepadają, choć z reguły krzywią się już na samą myśl o szpinaku. Ale zupa szpinakowa to co innego! Czaruje i zachwyca swoim smakiem. Warto zaskoczyć rodzinę nietypowym daniem, które niejednemu z nas skojarzy się z dzieciństwem i szkolną stołówką.

Składniki 1 opakowanie mrożonego szpinaku

4 łyżki serka mascarpone

1 tacka włoszczyzny

1 ząbek czosnku

sól, pieprz

majeranek

2 ziarenka ziela angielskiego

2 listki laurowe

1. W większym garnku umieszczamy umytą i obraną włoszczyznę z tacki oraz ziele angielskie i listki laurowe. Zalewamy całość 2,5 l wody i gotujemy ok. 40 min. przed końcem gotowania dodajemy przyprawy (sól, pieprz, majeranek).



2. Do bulionu dodajemy szpinak i rozgnieciony ząbek czosnku, gotujemy wszystko razem ok. 10 minut. Następnie rozprowadzamy w gorącej zupie serek mascarpone, mieszamy. W razie potrzeby doprawiamy, gotujemy jeszcze 5 minut.



RADA: Zupa będzie smaczniejsza, jeśli uzupełnimy ją o domowe lane kluseczki.



Składniki mąka pszenna

100 ml mleka

1 całe jajko

sól

1. W miseczce roztrzepujemy jajko, łączymy je z mlekiem, uzupełniamy szczyptą soli. Dodajemy partiami mąkę - w takich ilościach, by powstałe ciasto było dość gęste, ale lejące się.



2. Ciasto dodajemy małymi porcjami do gotującej się zupy, zaraz po tym, jak dołożymy do niej mascarpone.

