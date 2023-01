Jak przygotować krokiety?

Kuchnia Tajny, babciny składnik racuchów. Tajemnica tkwi w "diabelskiej wodzie" Krokiety dość często pojawiają się w wielu domach. To nic innego jak posmarowane farszem, zawinięte w roladę, obtoczone w jajku i bułce tartej naleśniki. Można je przygotować znacznie wcześniej i usmażyć tuż przed podaniem.

Sprawdzają się jako pomysł zarówno na obiad, jak i kolacje. To także świetna propozycja ciepłego dania na imprezę. Dość często pojawiają się, chociażby na weselach.

Wiele osób lubi spożywać je wraz z czerwonym barszczem, a do tych ulubionych należą przede wszystkim te z kapustą i grzybami. Krokiety można również przygotowywać m.in. z mięsnym lub pieczarkowo-serowym nadzieniem.

Czego unikać podczas robienia krokietów?

Chociaż wydaje się, że krokiety nie są trudne w przygotowaniu, to sporą uwagę należy zwrócić na naleśniki. Jak się okazuje, wiele osób zapomina o jednej kwestii, która wpływa na ich smak. Chodzi o kolejność dodawania składników podczas przygotowania ciasta.

Niektórzy najpierw wlewają do miski wodę i mleko, a następnie wsypują suche składniki. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie. Należy to robić odwrotnie, czyli do przesianej przez sito mąki wlewać płyny. Ma to gwarantować lepsze związanie się produktów. Właśnie w taki sposób naleśniki robi Magda Gessler.

Składniki potrzebne do przygotowania ciasta na naleśniki powinny być w temperaturze pokojowej. W związku z tym trzeba pamiętać, by mniej więcej godzinę wcześniej wyjąć produkty z lodówki. Poza tym, jeśli chcemy, by naleśniki wyszły delikatniejsze i puszyste, warto dodać do ciasta wody gazowanej.

Placki należy smażyć na dobrze rozgrzanej patelni. Można do tego wykorzystać olej bądź masło klarowane. Gdy zaczną nabierać złotego koloru, to znak, że są gotowe. Po zdjęciu z patelni można zacząć smarować je przygotowanym wcześniej farszem.

