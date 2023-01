Kuchnia Racuszki z krewetkami Często poszukujemy utrwalonych w pamięci smaków, które "chodzą za nami" od kiedy przestaliśmy być dziećmi. Obiady przygotowywane przez babcie zazwyczaj były smaczne i miały "to coś", czego brakuje nam w daniach zamawianych w restauracjach lub przygotowywanych przez nas samych w domu.

Tajny składnik racuchów

W przypadku racuchów trudno mówić o skomplikowanym przepisie, bo do ich przygotowania potrzebujemy niewiele składników, a sam proces obróbki termicznej także nie jest skomplikowany. Mimo to próbując odtworzyć smak racuchów robionych przez nasze babcie, najczęściej czegoś nam w nich brakuje. Mowa o strukturze potrawy, która z babcinych rąk zawsze wychodziła idealnie puszysta.

Zdjęcie Racuchy można podawać na wiele sposób, ale najlepiej smakują z cukrem pudrem / 123RF/PICSEL

Wszystko wskazuje na to, że poznaliśmy "tajny" składnik, który z powodzeniem dodawany był przez nasze babcie do racuchów. Mowa o "diabelskiej wodzie", która sprawiała, że racuchy były tak wyjątkowe i niepowtarzalne. I choć dziś, w czasach tzw. poprawności politycznej składnik ten niekoniecznie będzie akceptowany przez matki serwujące tę potrawę swoim dzieciom, to jednak fakt jest taki, że dawniej był on wykorzystywany do przygotowania racuchów.

"Diabelska woda" to nic innego jak odrobina czystego spirytusu, dzięki któremu racuchy stają się sprężyste i puszyste.

Racuchy z "diabelską wodą" - składniki

pół kg mąki pszennej

40 g drożdży

półtorej szklanki letniego mleka

jedno jajko

dwie łyżki cukru

jedna łyżka cukru waniliowego

odrobina soli

40 ml czystego spirytusu (jeden kieliszek)

olej do smażenia

Jak zrobić racuchy z "diabelską wodą" - przepis

Zdjęcie Przygotowanie racuchów / 123RF/PICSEL

Przygotowanie racuchów należy rozpocząć od wyrobienia drożdży. Do miski z lekko ciepłym mlekiem dodaj dwie łyżki cukru, pokruszone drożdże i pięć łyżek mąki. Zaczyn przykryj czystą ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 15 minut.

Do dużej miski dodaj resztę mąki, jedno jajko, cukier waniliowy i resztę mleka. Zagniataj ciasto dłońmi, dodając do niego partiami zaczyn z drożdży. Po skończeniu wyrabiania ciasta dodaj do niego alkohol i ponownie ugniataj w taki sposób, by do ciasta dostało się powietrze. Rozprowadź spirytus na całej powierzchni ciasta. Całość przykryj ściereczką i dostaw na godzinę, do momentu, aż ciasto dwukrotnie zwiększy swoją objętość.

Na patelni rozgrzej olej i łyżką nakładaj na nią ciasto delikatnie je formując. Usmażone racuchy odłóż na ręcznik papierowy celem pozbycia się nadmiaru tłuszczu. Racuchy podawaj obsypując je cukrem pudrem lub ulubionym dżemem. Smacznego.

