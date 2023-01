Jedz często. Twoja odporność będzie jak tytanowa tarcza

Kuchnia

Białko pełni w organizmie szereg ważnych funkcji, a jednym z jego najlepszych źródeł jest, oprócz mięsa, twaróg. Co — obok ważnego składnika budulcowego — zyskamy, włączając go do jadłospisu? Jakie są rodzaje twarogu i co warto wiedzieć o produkcie na bazie którego powstaje nie tylko lubiany przez Polaków sernik, ale też codzienne przysmaki, jak naleśniki czy pyszne kanapki?

Zdjęcie Dlaczego warto jeść twaróg? / 123RF/PICSEL