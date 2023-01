Spis treści: 01 Śmietana do ubijania - jaką wybrać?

02 Jak ubijać śmietanę?

03 Jak uratować zwarzoną śmietanę?

04 Jak długo można przechowywać bitą śmietanę?

05 Jak jeść bitą śmietanę?

Śmietana do ubijania - jaką wybrać?

Podobno męstwo kończy się tam, gdzie trzeba wybrać śmietana 12 proc. czy 18 proc., jednak nie tylko początkujące kucharki zastanawiają się co lepsze do ubijania - śmietanka 30 proc. czy 36 proc.- odpowiedź brzmi, jak to często w sytuacjach wyboru bywa: to zależy. Zależy, do czego chcemy bitą śmietanę wykorzystać, na jakiej konsystencji nam zależy, czy będziemy dodawać do śmietany inne dodatki, a jeśli tak, to czy będą to owoce, czy na przykład czekolada.

Zdjęcie Bita śmietana to popularny dodatek do deserów. Świeża śmietanka to w tym wypadku obowiązek / Picsel / 123RF/PICSEL

Do ubijania nadają się bowiem śmietanki zarówno z zawartością tłuszczu 30 proc., jak i 36 proc. Śmietanka 30 proc. to tzw. kremówka - idealnie sprawdzi się do dekoracji, a z dodatkami typu rozpuszczona czekolada utworzy pyszny mus, przy okazji czekolada dobrze ją ustabilizuje. Śmietanka tortowa natomiast ma wyższą zawartość tłuszczu - 36 proc., dzięki temu szybciej się ubija, ale także łatwiej rozwarstwia. Będzie idealna, jeśli chcemy przełożyć nią tort, dodać owoce czy stworzyć stabilny, warstwowy krem z galaretką.

Jak ubijać śmietanę?

Ubijanie śmietany może przysporzyć kłopotów, najczęstsze problemy dotyczą "kapryśności" tego produktu, czasami śmietana po prostu nie chce się ubić, można temu zapobiec, stosując się do kilku prostych zasad.

Śmietana powinna być dobrze schłodzona, co oznacza, że powinna spędzić w lodówce co najmniej 6 godzin, a najlepiej całą noc. Pamiętajmy też, aby od żadnym pozorem nie mrozić śmietanki, którą chcemy ubić, gdyż po rozmrożeniu będzie grudkowata i z gładkiej, kremowej konsystencji nici.

Zdjęcie Bita śmietana wyjdzie jak marzenie. Pilnuj się tylko tych zasad / 123RF/PICSEL

Naczynie , w którym chcemy przygotować bitą śmietanę, powinno być schłodzone. Dobrze, gdyby było wykonane ze szkła lub stali - takie naczynia można łatwo i szybko schłodzić, a to ułatwi ubijanie śmietanki. Warto zadbać o to, aby było czyste i suche. - Pozostałości innych produktów, czy osady mogą bowiem utrudniać ubijanie i sprawić, że finalny efekt nie będzie spektakularny.

, w którym chcemy przygotować bitą śmietanę, powinno być schłodzone. Dobrze, gdyby było wykonane ze szkła lub stali - takie naczynia można łatwo i szybko schłodzić, a to ułatwi ubijanie śmietanki. Warto zadbać o to, aby było czyste i suche. - Pozostałości innych produktów, czy osady mogą bowiem utrudniać ubijanie i sprawić, że finalny efekt nie będzie spektakularny. Moc - ubijanie ręczne jest najbardziej bezpieczne, ale też bardzo czasochłonne i męczące, dlatego tak chętnie korzystamy z dobrodziejstw techniki. Blender czy mikser potrafią ubić śmietanę w mig, ale łatwo też przegapić moment, w którym śmietana jest gotowa i ją przebić. Dlatego podczas ubijania warto stopniowo zmniejszać moc urządzenia, aby kontrolować prędkość ubijania i zmiany w strukturze śmietanki. Na końcu powinniśmy już delikatnie mieszać bitą śmietanę.

- ubijanie ręczne jest najbardziej bezpieczne, ale też bardzo czasochłonne i męczące, dlatego tak chętnie korzystamy z dobrodziejstw techniki. Blender czy mikser potrafią ubić śmietanę w mig, ale łatwo też przegapić moment, w którym śmietana jest gotowa i ją przebić. Dlatego podczas ubijania warto stopniowo zmniejszać moc urządzenia, aby kontrolować prędkość ubijania i zmiany w strukturze śmietanki. Na końcu powinniśmy już delikatnie mieszać bitą śmietanę. Czas jest również istotny, dlatego proces ubijania nie powinien trwać zbyt długo, skutkuje to bowiem przebiciem śmietany, a w rezultacie jej rozwarstwieniem. Nieważne czy używamy ręcznej trzepaczki, blendera czy miksera - za każdym razem należy kontrolować konsystencję śmietany, gdyż nawet kilka niepotrzebnych, dodatkowych ruchów może spowodować katastrofę. Gdy na powierzchni ubijanej śmietanki zaczną się pojawiać wyraźne smugi i zacznie ona gęstnieć należy zwiększyć czujność - to właśnie wtedy następuje krytyczny moment. A co jeśli się zagapimy? I na to mamy radę!

Jak uratować zwarzoną śmietanę?

Gdy nagle zamiast wymarzonej puszystej bitej śmietany zaobserwujemy w naszej masie grudki - to zły znak. Oznacza to, że ze śmietanki wytrącają się grudki tłuszczu i jeśli będziemy dalej ją ubijać, otrzymamy... masło. Jeśli jednak naszym zamiarem wciąż jest zrobienie bitej śmietany, należy natychmiast przestać ubijać śmietankę i spróbować zapobiec katastrofie. Jak uratować zwarzoną śmietanę? Można do niej partiami dodać świeżą porcję zimnej śmietanki i spróbować delikatnie wymieszać do połączenia, a następnie włączyć mikser na wysokie obroty i spróbować ubić na nowo. Na podobnej zasadzie zadziała dodanie kilku łyżek zimnego mleka skondensowanego (niesłodzonego) lub serka homogenizowanego.

Jeśli przygotowujemy krem na bazie bitej śmietany, warto pamiętać, aby temperatura dodatków była zbliżona do temperatury śmietany, w innym wypadku, zwłaszcza gdy czekolada albo galaretka są gorące, śmietana także może się rozwarstwić. Śmietanę można łatwo aromatyzować różnorodnymi dodatkami - o ile skórka pomarańczowa czy płatki róży nie mają wpływu na konsystencję, o tyle świeży sok z pomarańczy, czy alkohol może także spowodować, że bita śmietana straci pożądaną konsystencję - warto zaczynać od niewielkich ilości i powoli dodawać kolejne partie produktu aż do uzyskania smaku, który nam odpowiada.

Jak długo można przechowywać bitą śmietanę?

Bita śmietana jest produktem nietrwałym - najlepiej smakuje tuż po przygotowaniu - wtedy właśnie zachwyca swoją puszystą i delikatną konsystencją, dlatego desery na bazie bitej śmietany warto podawać na świeżo i spożyć maksymalnie w ciągu 6 godzin od przygotowania. Jeśli bitą śmietaną przekładamy tort lub ciasto i nie jest ona głównym elementem deseru, powinna przetrwać w lodówce do trzech dni, choć trzeba pamiętać, że jest to produkt, który łatwo chłonie zapachy, warto więc zabezpieczyć ciasto, aby nie przeszło aromatem innych produktów.

Jak jeść bitą śmietanę?

Zdjęcie Bita śmietana jest elementem wielu deserów / 123RF/PICSEL

Bita śmietana to popularny składnik deserów. Idealnie sprawdza się jako część składowa tortów, ciast, a także jako jadalna dekoracja. Stanowi jeden z podstawowych elementów kremów tortowych, a w połączeniu z owocami, galaretką czy czekoladą tworzy pyszne i lekkie musy. Można też ją podawać w wersji wytrawnej - kleks bitej solonej śmietany stanowi elegancki dodatek do mięs, a odrobina świeżych posiekanych ziół podkręci smak klasycznej pomidorowej.

