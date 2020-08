Pulpeciki z mięsa mielonego

Pyszne, delikatne, aromatyczne. Pulpeciki z mięsa drobiowego w sosie pomidorowym będą smakowały wszystkim domownikom. Nic dziwnego, wręcz rozpływają się w ustach.

Zdjęcie Sos jest aksamitny, a pulpety wręcz wyśmienite /123RF/PICSEL

Składniki 500 g mielonego mięsa drobiowego

1 puszka pomidorów

100-150 g żółtego sera

1 szklanka mleka roślinnego (np. kokosowego)

1 cukinia

sól, pieprz

oregano

przyprawa do mięsa mielonego

2 łyżki oliwy lub oleju

2 łyżki bułki tartej

1. Mięso mielone umieszczamy w misce, dodajemy sól, pieprz, ewentualnie przyprawę do mięsa mielonego, bułkę tartą. Ser ścieramy na dużych oczkach tarki i dokładamy do zawartości miski razem z cukinią (możemy ją również zetrzeć lub pokroić drobno), wlewamy dwie łyżki oliwy. Mieszamy.



2. Z masy wyrabiamy nieduże pulpety (najlepiej wcześniej lekko zwilżyć dłonie).



3. Do większego garnka wlewamy mleko i zagotowujemy. Dodajemy pulpety i gotujemy całość 30-40 min. na małym ogniu, co jakiś czas mieszając.



Reklama

4. Pomidory blendujemy do czasu uzyskania jednolitej konsystencji, wlewamy je do garnka z pulpetami. Gotujemy całość chwilę. Podajemy gorące.